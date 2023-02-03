رامون دياز: الهلال سيظهر بوجهه الحقيقي.. ولست قلقا من الوداد

شدد رامون دياز مدرب الهلال السعودي على ثقته في قدرات فريقه قبل المواجهة المرتقبة ضد الوداد.

ويلعب الوداد ضد الهلال على استاد مولاي عبد الله غدا السبت ضمن ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ويستضيف المغرب منافسات كأس العالم للأندية في الفترة من 1 إلى 11 فبراير الجاري.

وقال دياز لوسائل الإعلام على هامش مران اليوم: "أثق تماما بأن فريقي سيظهر أمام الوداد غدا بشكل جيد وبوجهه الحقيقي".

وأضاف المدرب الأرجنتيني "لست قلقا من المواجهة، كوننا في أتم الجاهزية، حتى إن كان الوداد سيلعب على أرضه وبين جماهيره، فاللاعبون يملكون الخبرة في لعب المباريات أمام جماهير غفيرة".

وشدد "متمرس ومعتاد على حضور الجماهير، وقدومنا المبكر للمغرب ساهم في تأقلمنا مع الأجواء وتفاديًا للإرهاق".

ويشارك الهلال بصفته حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا.

فيما حجز نادي الوداد مقعده بصفته ممثل البلد المستضيف للبطولة.

وينتظر فلامنجو البرازيلي الفائز من مباراة الوداد ضد الهلال لمواجهته في نصف نهائي كأس العالم للأندية.