ضحية الميركاتو.. خروج أوباميانج من قائمة تشيلسي لـ دوري أبطال أوروبا

الجمعة، 03 فبراير 2023 - 21:16

كتب : FilGoal

بيير إيمريك أوباميانج - تشيلسي

خرج الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم تشيلسي من قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

جاء ذلك بعد تسجيل الثلاثي الجديد إنزو فيرنانديز وجواو فيليكس وميكايلو مودريك في القائمة.

لم يعد هناك مقعدا يتسع لضم أوباميانج في القائمة المكونة من 25 لاعبا، وبالتالي اتخذ جراهام بوتر مدرب تشيلسي قراره باستبعاده.

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ويسمح لتشيلسي بإجراء 3 تعديلات في القائمة بعد سوق الانتقالات الشتوية.

وجاءت القائمة الأوروبية كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا - ماركوس بيتينيلي - إدوارد ميندي

خط الدفاع: تياجو سيلفا - تريفو تشالوباه - بن تشيلويل - ريس جيمس - كاليدو كوليبالي - سيزار أزبيليكويتا - مارك كوكوريا - ويسلي فوفانا

خط الوسط: إنزو فيرنانديز - نجولو كانتي - ماتيو كوفاسيتش - كريستيان بوليسيتش - روبن لوفتس تشيك - رحيم سترلينج - ميسون ماونت - دينيس زكريا - حكيم زياش - كونور جالاجر - كارني تشوكويميكيا

خط الهجوم: جواو فيليكس - ميكايلو مودريك - كاي هافيرتز

ويعود تشيلسي إلى دوري أبطال أوروبا بمواجهة بوروسيا دورتموند في دور الـ 16، بعد تصدره للمجموعة بفضل أهداف أوباميانج في الانتصارين على ميلان.

وتستمر معاناة الجابوني البالغ من العمر 33 عاما، بعد رحيله عن أرسنال إثر فقدانه شارة القيادة ودخوله في خلاف مع المدرب ميكيل أرتيتا، لينتقل إلى برشلونة في يناير الماضي، وتنتعش مسيرته لبعض الوقت، قبل أن يرحل صوب تشيلسي في الصيف نظرا لقدوم روبرت ليفاندوفسكي إلى كامب نو.

يذكر أن سوق تشيلسي في يناير فقط شهد التعاقد مع إنزو فيرنانديز وميكايلو مودريك وبينوا بادياشيل ونوني مادويكي ومالو جوستو وأندري سانتوس ودافيد داترو فوفانا وجواو فيليكس.

بيير إيميريك أوباميانج الدوري الإنجليزي تشيلسي دوري أبطال أوروبا
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