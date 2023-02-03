ميكالي: كنت أريد التسجيل أكثر أمام الجابون.. وهذا سر التدرب بكرات التنس

أبدى البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي سعادته بالفوز على الجابون وديا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي.

وقال ميكالي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "لاعبو منتخب الجابون تقريبا من نفس مستوى منتخب زامبيا الذي سنواجهه في مارس".

وأضاف "الأداء كان جيدا واللاعبون دخلوا بثقافة الفوز، وكنت أتمنى أن نفوز بعدد أكبر من الأهداف وألا نكتفي".

وأوضح "كنت أستغل المباريات لإشراك كل اللاعبين تقريبا. نريد زرع ثقافة الفوز في اللاعبين باستمرار".

وتابع ميكالي "اللاعبون طبقوا معظم ما طُلب منهم حتى الآن خصوصا اللعب بين الخطوط الذي تحسن كثيرا".

وواصل "أيام المعسكر كانوا 4 ولكن عمليا كانوا يومين فقط، وبالتالي ركزنا على السرعة في تناقل الكرة وتقليل زمن الاحتفاظ الفردي بها".

وأكمل "لا زلنا نبني الفريق ونجهزه لمواجهة زامبيا المقبلة".

وعن التدرب بكرات التنس قال ميكالي: "اعتدنا في البرازيل على التدرب بالكرات الصغيرة لزيادة قدرة اللاعبين على التحكم في الكرة".

وسجل الثلاثية المصرية محمود صابر وأسامة فيصل وإبراهيم عادل.

ويلعب منتخب مصر الأولمبي أمام زامبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، المؤهلة بدورها لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ومن المقرر أن تقام كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة في الفترة ما بين الثاني من شهر نوفمبر المقبل وحتى الـ26 من الشهر ذاته في المغرب.

ويتأهل أصحاب أول ثلاثة مراكز للأولمبياد فيما يشارك الرابع في الملحق مع قارة آسيا.

وكان منتخب مصر وصل للمرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا بالفوز على إي سواتيني بهدف دون رد في مجموع المباراتين.