بحضور فيتوريا.. منتخب مصر الأولمبي يتفوق على الجابون بالثلاثة

حقق منتخب مصر الأولمبي الفوز على نظيره الجابوني بنتيجة 3-0 في إطار الاستعدادات للتصفيات الإفريقية المؤهلة لـ كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي زامبيا ذهابا وإيابا في الجولة الثالثة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وانتصرت كتيبة روجيرو ميكالي المدير الفني في المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي.

وتواجد روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الأول لمشاهدة مباراة المنتخب الأولمبي الودية أمام الجابون.

ورافق فيتوريا المدرب العام أرنالدو تيكسيرا وسيرجيو بوتيلو وفالتر دياز المدربين المساعدين، بالإضافة إلى محمد غرابة المدير الإداري.

كما تواجد أعضاء من مجلس إدارة اتحاد الكرة لحضور المباراة.

وبدأ المنتخب بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: على الجابري

الدفاع: محمد المغربي - أحمد عيد - محمد طارق - حاتم محمد "سكر"

الوسط: محمود صابر - محمود جهاد - محمد شحاتة

أمامهما: مصطفى سعد - إبراهيم عادل

الهجوم: أسامة فيصل

كاد محمد شحاتة أن يتقدم لمنتخب مصر في الدقيقة 17 بعد عرضية من مصطفى سعد، لكن تسديدته على الطائر جاءت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 35 سجل محمود صابر الهدف الأول بتسديدة على يسار الحارس من داخل منطقة الجزاء بعد بينية أرضية من إبراهيم عادل.

جووووووووول⚽💥.. محمود صابر يسجل الهدف الأول للمنتخب الأولمبي في شباك الجابون pic.twitter.com/5injXcPjFO — OnTime Sports (@ONTimeSports) February 3, 2023

مع بداية الشوط الثاني شارك محمد أحمد "سيحا" بدلا من علي الجابري في مركز حراسة المرمى.

وأضاف أسامة فيصل الهدف الثانية بعد بينية من محمد شحاتة في الدقيقة 62، انفرد على إثرها وسجل في الشباك.

جووووووووول⚽💥.. أسامة فيصل يضيف الهدف الثاني لمنتخبنا الأولمبي في مرمى الجابون pic.twitter.com/5J2SQZGGma — OnTime Sports (@ONTimeSports) February 3, 2023

وأجرى ميكالي تغييرات في الدقيقة 65 بحثا عن مزيد من القوة الهجومية فشارك عبد الرحمن عاطف وعبد الغني محمد بدلا من مصطفى سعد وأسامة فيصل.

واختتم إبراهيم عادل قائد المنتخب الأولمبي أهداف اللقاء بهدف رائع، إذ راوغ المدافع الجابوني مرتين داخل منطقة الجزاء وسدد على يسار الحارس في الدقيقة 68.

جووووووووول⚽💥.. هدف رائع من إبراهيم عادل لمنتخبنا الأولمبي ضد الجابون pic.twitter.com/Lr0mis4nwa — OnTime Sports (@ONTimeSports) February 3, 2023

ثم منح المدرب البرازيلي الفرصة في الربع ساعة الأخيرة للمشاركة، فشارك إسلام المزين وزياد فرج ومحمد سمير ومحمد حسام "بيسو" وعلي زعزع.

المباراة انتهت بفوز المنتخب الأولمبي بنتيجة 3-0 في آخر الاستعدادات لمواجهة الرصاصات النحاسية.