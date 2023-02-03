الدرجة الثانية - صراع رباعي.. تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 16

احتفظ القناة بصدارة مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية رغم الخسارة أمام بتروجت 3-1، ولكن ذلك يظل مؤقتا لحين لعب زد أمام النصر في آخر مباريات الجولة الحالية.

وأضاع السكة الحديد فرصة الصعود للصدارة بالتعادل مع مستقبل وطن بهدفين مقابل لكل منهما.

ولكن هناك مباراة متبقية من عمر الجولة الـ 16 بين زد والنصر، إذا فاز بها زد ينقض على الصدارة.

أما وادي دجلة الرابع فقد أبقى على حظوظه في السباق بالفوز على العبور 2-1.

ويحتل القناة الصدارة برصيد 34 نقطة، يليه السكة الحديد بـ 33 نقطة، ويليهما زد ودجلة بـ 32 نقطة لكل منهما، ولكن زد يملك فرصة الانقضاض على الصدارة إن فاز ليرفع رصيده إلى 35 نقطة.

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وإليكم ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 16: