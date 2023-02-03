بهدف قاتل في الفتح.. رونالدو ينقذ النصر من فقدان صدارة الدوري السعودي

أنقذ كريستيانو رونالدو نادي النصر من فقدان صدارة ترتيب دوري روشن السعودي.

وتعادل النصر مع الفتح بهدفين لكل فريق ضمن الجولة 15 من الدوري السعودي.

وسجل أندرسون تاليسكا ورونالدو هدفي النصر، فيما أحرز كريستيان تيلو وسفيان بن دبكة لـ الفتح.

ورفع النصر رصيده إلى 34 نقطة مستمرا في صدارة تريتب الدوري ومتفوقا على الشباب بفارق الأهداف.

فيما رفع الفتح رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري.

وصف المباراة

سجل نادي الفتح الهدف الأول عن طريق كريستيان تيو من تسديدة من داخل منطقة الجزاء تسكن يمين المرمى في الدقيقة 12.

وشهدت الدقيقة 21 تمريرة عرضية لفريق النصر عن طريق أندرسون تاليسكا من منتصف الملعب شتتها دفاع الفتح

وسجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل لنادي النصر في الدقيقة 24 لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وأهدر نادي الفتح فرصة جديدة للتسجيل بعد تسديدة عالمرمي عن طريق مروان على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

ومر تاليسكا وسدد بقوة لكن القائم هدف التعادل ورونالدو تابع الكرة ولكن كرته مرت أعلى المرمى

ونجح نادي النصر في تسجيل الهدف الأول عن طريق أندرسون تاليسكا من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من جيسلان كونان.

وأدرك سفيان بن دبكة الهدف لثاني للفتح بعد عرضية رائعة تصل إلى بن دبكة ليسدد بلمسة واحدة "على الطائر" في الشباك عند الدقيقة 58.

وأنقذ جاكوب رينيه حارس الفتح ينقذ فرصة هدف مؤكد بعد رأسية تاليسكا القوية في الدقيقة 85.

وسجل رونالدو هدف التعادل لنادي الفتح بعدما نفذ ضربة جزاء بنجاح في مرمى حارس الفتح في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وفي الدقائق الأخيرة حصل أندرسون تاليسكا هداف النصر على البطاقة الحمراء بعد تدخل عنيف على بيتروس لاعب الفتح.