الدرجة الثانية - أمير عزمي يكشف أسباب استقالته من تدريب السكة الحديد

الجمعة، 03 فبراير 2023 - 19:00

كتب : رضا السنباطي

كريتستيان جروس مع أمير عزمي مجاهد

أعلن أمير عزمي مجاهد استقالته من تدريب السكة الحديد.

وتعادل السكة الحديد في الجولة 16 من مجموعة القاهرة مع المستقبل سبورت بنتيجة 2-2.

وقال أمير لإذاعة الشباب والرياضة: " تقدمت باستقالتي من تدريب فريق السكة الحديد نظرا لتدخل أحد الأشخاص في تشكيل الفريق".

أخبار متعلقة:
الدرجة الثانية - صدارة القناة في مهب الريح.. السكة الحديد يضيع الفرصة السكة الحديد يتعاقد مع عمر صلاح لاعب فيوتشر السكة الحديد يضم دييجو كالديرون مهاجم الإسماعيلي السابق السكة الحديد: أمير عزمي مجاهد تعرض لوعكة صحية ولن يقود الفريق ضد وادي دجلة

وأضاف "الفترة الحالية لا أقود الفريق بسبب معاناتي من المرض، ويقود محمد جودة الفريق بصفة مؤقتة".

وأكمل "نتواصل لحسم التشكيل ثم فوجئت بتدخل أحد الأشخاص لتغيير أحد اللاعبين".

وأتم "كان لابد من تقديري لمعاناتي في مرضي حاليا، ولذلك اتخذت قراري بالرحيل".

ويحتل السكة الحديد المركز الثاني برصيد 33 نقطة بفارق نقطة عن القناة المتصدر برصيد 34 نقطة.

وقاد أمير عزمي الفريق خلفا لـ محمد صلاح في نوفمبر الماضي.

واستطاع قيادة الفريق بدءا من الجولة السادسة وقيادته من المركز الثامن إلى الثاني والمنافسة على بطاقة التأهل.

أمير عزمي مجاهد السكة الحديد الدرجة الثانية
نرشح لكم
الدرجة الثانية - صراع رباعي.. تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 16 الدرجة الثانية - صدارة القناة في مهب الريح.. السكة الحديد يضيع الفرصة الدرجة الثانية - دربي هادئ وصدارة لافيينا في أولى مباريات الدور الثاني انتقالات في الجول - 20 صفقة من الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز الدرجة الثانية - خسارة المنصورة وإقالة مدربه.. وانتصار بروكسي في أولى مباريات الدور الثاني السكة الحديد يتعاقد مع عمر صلاح لاعب فيوتشر السكة الحديد يضم دييجو كالديرون مهاجم الإسماعيلي السابق بلدية المحلة يستعير سليمان خالد من فيوتشر
أخر الأخبار
"العالمية صعبة قوية".. حكاية 19 عاما من صمت الهلال للرد على النصر 2 دقيقة | تقرير في الجول
أمير مرتضى يشرح موقف قيد ثنائي الزمالك وأزمة المديونية لاتحاد الكرة 5 دقيقة | الكرة المصرية
عبد الرحمن مجدي: انتهت علاقتي مع الإسماعيلي دون رجعة.. ورئيس النادي أقام قضية ضدي 24 دقيقة | الكرة المصرية
العطار لـ في الجول: نعمل على تحديث برنامج الـ VAR لـ الدوري.. والتعاقد لا زال ساريا 32 دقيقة | الكرة المصرية
330 مليون لا تكفي.. تشيلسي يتعادل سلبيا مع فولام ساعة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا للمحليين - ميدالية في الظهور الأول.. مدغشقر ثالث القارة ساعة | الكرة الإفريقية
أبو الوفا لـ في الجول: كنت في حفل زفاف وفوجئت باستقالتي من اتحاد الكرة ساعة | الكرة المصرية
ماذا قال رونالدو بعد تسجيل أول أهدافه في الدوري السعودي 2 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 مرتضى: تعاقدت مع "أخو إمام عاشور".. والمسألة طموح وليس أموال 4 إيقاف التعامل مع مرتضى وعدم قبول استقالة الانضباط ضمن 7 قرارات نارية لاتحاد الكرة