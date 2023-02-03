الدرجة الثانية - أمير عزمي يكشف أسباب استقالته من تدريب السكة الحديد

أعلن أمير عزمي مجاهد استقالته من تدريب السكة الحديد.

وتعادل السكة الحديد في الجولة 16 من مجموعة القاهرة مع المستقبل سبورت بنتيجة 2-2.

وقال أمير لإذاعة الشباب والرياضة: " تقدمت باستقالتي من تدريب فريق السكة الحديد نظرا لتدخل أحد الأشخاص في تشكيل الفريق".

وأضاف "الفترة الحالية لا أقود الفريق بسبب معاناتي من المرض، ويقود محمد جودة الفريق بصفة مؤقتة".

وأكمل "نتواصل لحسم التشكيل ثم فوجئت بتدخل أحد الأشخاص لتغيير أحد اللاعبين".

وأتم "كان لابد من تقديري لمعاناتي في مرضي حاليا، ولذلك اتخذت قراري بالرحيل".

ويحتل السكة الحديد المركز الثاني برصيد 33 نقطة بفارق نقطة عن القناة المتصدر برصيد 34 نقطة.

وقاد أمير عزمي الفريق خلفا لـ محمد صلاح في نوفمبر الماضي.

واستطاع قيادة الفريق بدءا من الجولة السادسة وقيادته من المركز الثامن إلى الثاني والمنافسة على بطاقة التأهل.