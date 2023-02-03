فيتوريا يشاهد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام الجابون

الجمعة، 03 فبراير 2023 - 18:53

كتب : بسام أبو بكر

روي فيتوريا

يتواجد روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الأول لمشاهدة مباراة المنتخب الأولمبي الودية أمام الجابون.

ويرافق فيتوريا المدرب العام أرنالدو تيكسيرا وسيرجيو بوتيلو وفالتر دياز المدربين المساعدين، بالإضافة إلى محمد غرابة المدير الإداري.

كما يتواجد أعضاء من مجلس إدارة اتحاد الكرة لحضور المباراة.

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ويمثل الجبلاية خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وعامر حسين وحلمي مشهور ومحمد بركات أعضاء المجلس، وشعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة.

وتقام المباراة على استاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لملاقاة زامبيا في مارس المقبل.

ويلعب منتخب مصر الأولمبي أمام زامبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، المؤهلة بدورها لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويلعب الفراعنة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: على الجابري

الدفاع: محمد المغربي - أحمد عيد - محمد طارق - حاتم محمد "سكر"

الوسط: محمود صابر - محمود جهاد - محمد شحاتة

أمامهما: مصطفى سعد - إبراهيم عادل

الهجوم: أسامة فيصل

ومن المقرر أن تقام كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة في الفترة ما بين الثاني من شهر نوفمبر المقبل وحتى الـ26 من الشهر ذاته في المغرب.

ويتأهل أصحاب أول ثلاثة مراكز للأولمبياد فيما يشارك الرابع في الملحق مع قارة آسيا.

وكان منتخب مصر وصل للمرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا بالفوز على إي سواتيني بهدف دون رد في مجموع المباراتين.

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