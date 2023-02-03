ميتيلاند يكشف لـ في الجول حقيقة نسبة الزمالك في إعادة بيع إمام عاشور

الجمعة، 03 فبراير 2023 - 18:51

كتب : حسام أحمد

إمام عاشور

كشف مادس هفييد المتحدث الرسمي لنادي ميتيلاند الدنماركي حقيقة وجود نسبة إعادة بيع مستقبلية يتحصل عليها الزمالك في حال رحيل إمام عاشور من الفريق الدنماركي.

وانتقل إمام عاشور لصفوف ميتيلاند بعقد يمتد لـ 4 مواسم ونصف حتى صيف 2027، مقابل 3 ملايين يورو.

وقال المتحدث الرسمي لنادي ميتيلاند الدنماركي لـ FilGoal.com: "لا يوجد بند يتيح للزمالك الحصول على نسبة من إعادة بيع إمام عاشور لأي نادٍ".

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وشدد "صفقة انتقال إمام عاشور لنادي ميتيلاند تخلو من أي أموال مستقبلية للزمالك في حالة بيع اللاعب".

وظهر اسم إمام عاشور ضمن القائمة المقرر أن تشارك في الدوري الأوروبي عبر الموقع الرسمي للنادي.

ويشارك ميتلاند في مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم ويلعب أمام سبورتنج لشبونة يوم 16 فبراير المقبل.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن إمام عاشور سينضم إلى تدريبات ميتلاند الأسبوع المقبل خلال المعسكر المقام في البرتغال قبل مواجهة لشبونة.

وسيرتدي لاعب الزمالك المنضم حديثا للفريق الدنماركي القميص رقم 10.

ويحتل ميتيلاند المركز السابع في الدوري الدنماركي الموسم الحالي برصيد 23 نقطة من 5 انتصارات و8 تعادلات و4 هزائم.

ويبتعد ميتيلاند عن نوردشايلاند المتصدر بفارق 8 نقاط بعد مرور 17 جولة.

وأقيمت حتى اللحظة 17 جولة من منافسات الدوري الدنماركي الذي يضم 12 فريقًا.

عاشور (24 عامًا) انضم إلى الزمالك قادمًا من غزل المحلة في صيف 2019.

وحصد عاشور مع الزمالك لقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري مرة.

وخاض عاشور 16 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع 4.

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