مدرب الوداد: نعاني هجوميا لكننا نتسلح بجماهيرنا أمام الهلال

الجمعة، 03 فبراير 2023 - 18:45

كتب : FilGoal

مهدي النفطي - ليفانتي

اعترف مهدي النفطي مدرب نادي الوداد بمعاناة فريقه هجوميا قبل المواجهة المرتقبة ضد الهلال السعودي.

ويلعب الوداد ضد الهلال على استاد مولاي عبد الله غدا السبت ضمن ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ويستضيف المغرب منافسات كأس العالم للأندية في الفترة من 1 إلى 11 فبراير الجاري.

وقال المدرب التونسي في المؤتمر الصحفي: "الهلال فريق قوي جدا. وعلى الرغم من إقامة المباراة بين جماهيرنا إلى أنني أرى نسب الفوز بالمباراة متساوية نظرا لقوة المنافس".

وشدد "نعاني من الناحية الهجومية ونعمل على تحسين ذلك بعدما سجلنا 3 أهداف خلال آخر 5 مباريات لكننا نتسلح بالدعم الجماهيري الذي يمنحنا الدوافع"..

وواصل "ستقدم كل ما لدينا أمام الهلال."تابعت مباريات المنافس عبر الفيديو وبالطبع سيكون الموقف مختلفاً عن مواجهات الفرق المغربية التي أحترمها. هدفنا الفوز والتأهل إلى نصف النهائي".

واختتم "يجب أن نكون في قمة الجاهزية والتركيز للتمسك بفرصنا في الفوز، خاصة أننا سنلعب وسط جماهيرنا، وهذا سيساعد اللاعبين على تقديم أفضل ما بوسعهم".

فوز الوداد بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي وإقامة البطولة في المغرب فتحا الباب لمشاركة الأهلي المصري في كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي بعد أن حل وصيفا لقارة إفريقيا، حيث تنص القواعد على عدم لعب فريقين من نفس البلد في نفس النسخة.

ويشارك الهلال بصفته حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا.

فيما حجز نادي الوداد مقعده بصفته ممثل البلد المستضيف للبطولة.

وينتظر فلامنجو البرازيلي الفائز من مباراة الوداد ضد الهلال لمواجهته في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

الوداد الهلال كأس العالم للأندية
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