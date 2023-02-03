الدرجة الثانية - صدارة القناة في مهب الريح.. السكة الحديد يضيع الفرصة

الجمعة، 03 فبراير 2023 - 18:41

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - القاهرة

تغلب الترسانة على الإنتاج الحربي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 16 لمجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية.

وفاز كهرباء الإسماعيلية على المصرية للاتصالات بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتغلب منتخب السويس على إيسترن كومباني بنتيجة 3-2.

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فيما فاز وادي دجلة على العبور بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتعادل مستقبل وطن مع السكة الحديد صاحب المركز الثاني بهدفين لمثلهما.

وفاز بورتو السويس على الإعلاميين بنتيجة 1-0.

فيما احتفظ القناة بصدارة المجموعة رغم الخسارة أمام بتروجت 3-1، ولكن ذلك مؤقتا لحين لعب زد أمام النصر في آخر مباريات الجولة الحالية.

القناة لا يزال على الصدارة برصيد 34 نقطة، يليه السكة الحديد بـ 33 نقطة.

المنافسة غير قاصرة عليهما، حيث ينضم إليهما زد ووادي دجلة في المركزين الثالث والرابع برصيد 32 نقطة لكل منهما.

ويملك زد مباراة أمام النصر إن فاز بها سيعتلي الصدارة برصيد 35 نقطة.

ويملك زد فرصة ال

وفي مجموعة الصعيد فاز ملوي على تليفونات بني سويف بهدفين مقابل هدف وحيد.

السكة الحديد القناة الدرجة الثانية زد الدرجة الثانية - مجموعة القاهرة
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