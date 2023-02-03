كرة يد - سيدات الأهلي ينتصرن على الزمالك في المرحلة الثانية من الدوري

الجمعة، 03 فبراير 2023 - 18:24

كتب : محمد سمير

الأهلي - الزمالك - دوري المحترفين لكرة اليد سيدات

انتصرت سيدات الأهلي على الزمالك بنتيجة 23-21 في الجولة الثالثة من المرحلة الثانية من الدوري المصري لكرة اليد سيدات.

وأقيمت المباراة على صالة الزمالك.

وتضم المرحلة الثانية من دوري اليد للسيدات كل من: الأهلي - سبورتنج - شمس - الزمالك - سموحة - الجزيرة - المعادي – الطيران.

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ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، بينما يمتلك الزمالك 5 نقاط.

فيما يحتل سبورتنج المركز الثاني برصيد 8 نقاط بعدما انتصر على سموحة بنتيجة 34-25، فيما يمتلك سموحة 3 نقاط.

وفي الجولة المقبلة تستضيف سيدات الأهلي، الشمس، فيما يحل الزمالك ضيفا على المعادي.

فيما يلتقي الطيران مع سبورتنج، والجزيرة مع سموحة.

وتقام المباريات بنظام الذهاب والإياب، ومن ثم يتأهل أول 4 فرق للمرحلة النهائية التي تقام من دور واحد.

فيتأهل صاحب المركز الأول وفي رصيده نقطتين والثاني برصيد 1.5 نقطة والثالث برصيد نقطة والرابع برصيد نصف نقطة.

الأهلي الزمالك كرة يد سيدات
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