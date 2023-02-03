كرة يد - سيدات الأهلي ينتصرن على الزمالك في المرحلة الثانية من الدوري

انتصرت سيدات الأهلي على الزمالك بنتيجة 23-21 في الجولة الثالثة من المرحلة الثانية من الدوري المصري لكرة اليد سيدات.

وأقيمت المباراة على صالة الزمالك.

وتضم المرحلة الثانية من دوري اليد للسيدات كل من: الأهلي - سبورتنج - شمس - الزمالك - سموحة - الجزيرة - المعادي – الطيران.

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، بينما يمتلك الزمالك 5 نقاط.

فيما يحتل سبورتنج المركز الثاني برصيد 8 نقاط بعدما انتصر على سموحة بنتيجة 34-25، فيما يمتلك سموحة 3 نقاط.

وفي الجولة المقبلة تستضيف سيدات الأهلي، الشمس، فيما يحل الزمالك ضيفا على المعادي.

فيما يلتقي الطيران مع سبورتنج، والجزيرة مع سموحة.

وتقام المباريات بنظام الذهاب والإياب، ومن ثم يتأهل أول 4 فرق للمرحلة النهائية التي تقام من دور واحد.

فيتأهل صاحب المركز الأول وفي رصيده نقطتين والثاني برصيد 1.5 نقطة والثالث برصيد نقطة والرابع برصيد نصف نقطة.