خبر في الجول - إسباني بدلا من كلاتنبرج؟ العطار يسافر للتعاقد مع الخبير التحكيمي

الجمعة، 03 فبراير 2023 - 18:01

كتب : بسام أبو بكر

منتخب مصر - وليد العطار

علم FilGoal.com أن اتحاد الكرة يميل للجنسية الإسبانية في اختياره للخبير الأجنبي الذي سيتولى إدارة منظومة التحكيم في مصر.

جاء ذلك حيث سافر وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة إلى إسبانيا لإنهاء مسألة الاتفاق والتعاقد مع الخبير الأجنبي لرئاسة وتطوير لجنة التحكيم.

ومن المنتظر ألا يطول غياب العطار في إسبانيا، حيث سيعود في أقرب وقت ممكن.

أخبار متعلقة:
مرتضى يمنح اتحاد الكرة مهلة لحل أزمة القيد "سيتسببون في إيقاف النشاط الرياضي في مصر" خبر في الجول - الزمالك يدرس التقدم بشكوى لـ فيفا ضد اتحاد الكرة لقيد لاعبيه في بيان رسمي.. اتحاد الكرة يخلي مسؤوليته عن عدم قيد لاعبي الزمالك "دفعنا ثمن خلافات اتحاد الكرة مع الزمالك".. فرج عامر يعلن فشل قيد طارق علاء

ويتكتم اتحاد الكرة على هوية الرجل الذي سيخلف الإنجليزي مارك كلاتنبرج، الذي غادر منصبه قبل أيام.

في الإطار ذاته أوضح مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "سبب تأخير الإعلان عن اسم الخبير الأجنبي الجديد يتعلق بإنهاء بعض الأمور الخاصة بعمله الآخر، حتى لا يتكرر ما حدث مع كلاتنبرج الذي كان يجمع بين العمل في مصر واليونان".

ويرى المصدر أن عمل كلاتنبرج خارج مصر أضر بالمنظومة، بينما كرر اتحاد الكرة علنا أن التفرغ من أهم الشروط التي يبحث عنها في الخبير الجديد.

وتقدم كلاتنبرج باستقالته يوم الثلاثاء 24 يناير الماضي، ليقبلها اتحاد الكرة في اليوم التالي مباشرة.

الدوري المصري مارك كلاتنبرج وليد العطار
نرشح لكم
ميكالي: كنت أريد التسجيل أكثر أمام الجابون.. وهذا سر التدرب بكرات التنس الدرجة الثانية - صراع رباعي.. تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 16 فيتوريا يشاهد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام الجابون ميتيلاند يكشف لـ في الجول حقيقة نسبة الزمالك في إعادة بيع إمام عاشور الدرجة الثانية - صدارة القناة في مهب الريح.. السكة الحديد يضيع الفرصة تشكيل المنتخب الأولمبي - مصطفى سعد وأسامة فيصل في القيادة أمام الجابون كأس العالم للأندية - الأهلي بالزي التقليدي أمام سياتل ساوندرز مؤتمر كولر: سنواجه فريقا يميل إلى المدرسة اللاتينية.. والجميع يعلم قدرات لاعبي الأهلي
أخر الأخبار
لاعب النصر: نعاني من وجود رونالدو لهذا السبب 14 دقيقة | السعودية
منافس الأهلي - سياتل ساوندرز.. استقرار فني وتراجع و4 مشاكل 29 دقيقة | تقرير في الجول
رامون دياز: الهلال سيظهر بوجهه الحقيقي.. ولست قلقا من الوداد 39 دقيقة | كأس العالم للأندية
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0) - (0) فولام.. بداية المباراة 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ضحية الميركاتو.. خروج أوباميانج من قائمة تشيلسي لـ دوري أبطال أوروبا 51 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل تشيلسي - من التوقيع إلى الملعب.. إنزو فيرنانديز يبدأ ضد فولام ساعة | الدوري الإنجليزي
ميكالي: كنت أريد التسجيل أكثر أمام الجابون.. وهذا سر التدرب بكرات التنس ساعة | منتخب مصر
بحضور فيتوريا.. منتخب مصر الأولمبي يتفوق على الجابون بالثلاثة ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 مرتضى: تعاقدت مع "أخو إمام عاشور".. والمسألة طموح وليس أموال 4 إيقاف التعامل مع مرتضى وعدم قبول استقالة الانضباط ضمن 7 قرارات نارية لاتحاد الكرة