خبر في الجول - إسباني بدلا من كلاتنبرج؟ العطار يسافر للتعاقد مع الخبير التحكيمي

علم FilGoal.com أن اتحاد الكرة يميل للجنسية الإسبانية في اختياره للخبير الأجنبي الذي سيتولى إدارة منظومة التحكيم في مصر.

جاء ذلك حيث سافر وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة إلى إسبانيا لإنهاء مسألة الاتفاق والتعاقد مع الخبير الأجنبي لرئاسة وتطوير لجنة التحكيم.

ومن المنتظر ألا يطول غياب العطار في إسبانيا، حيث سيعود في أقرب وقت ممكن.

ويتكتم اتحاد الكرة على هوية الرجل الذي سيخلف الإنجليزي مارك كلاتنبرج، الذي غادر منصبه قبل أيام.

في الإطار ذاته أوضح مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "سبب تأخير الإعلان عن اسم الخبير الأجنبي الجديد يتعلق بإنهاء بعض الأمور الخاصة بعمله الآخر، حتى لا يتكرر ما حدث مع كلاتنبرج الذي كان يجمع بين العمل في مصر واليونان".

ويرى المصدر أن عمل كلاتنبرج خارج مصر أضر بالمنظومة، بينما كرر اتحاد الكرة علنا أن التفرغ من أهم الشروط التي يبحث عنها في الخبير الجديد.

وتقدم كلاتنبرج باستقالته يوم الثلاثاء 24 يناير الماضي، ليقبلها اتحاد الكرة في اليوم التالي مباشرة.