انتهت - مصر الأولمبي (3) (0) الجابون.. فوز بالثلاثة وديا

الجمعة، 03 فبراير 2023 - 17:51

كتب : FilGoal

لاعبو منتخب مصر الأولمبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره الجابوني والمقامة على استاد الدفاع الجوي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي زامبيا ذهابا وإيابا في الجولة الثالثة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

المباراة مذاعة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

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تشكيل منتخب مصر:

حراسة المرمى: على الجابري

الدفاع: محمد المغربي - أحمد عيد - محمد طارق - حاتم محمد "سكر"

الوسط: محمود صابر - محمود جهاد - محمد شحاتة

أمامهما: مصطفى سعد - إبراهيم عادل

الهجوم: أسامة فيصل

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انتهت

ق 68: جوووووول الثاااالث.. إبراهيم عادل يراوغ المدافع مرتين ويسجل الثالث لمنتخب مصر

ق 62: جوووول الثااااني.. أسامة فيصل يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر من انفراد بتسديدة بقدمه اليمنى، بعد بينية من محمد شحاتة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 35: محمود صابر يسجل الأول بعد تمريرة أرضية رائعة.

ق 10: عرضية من الجهة اليسرى وتسديدة على الطائر من محمد شحاتة بعيدة عن المرمى.

بداية اللقاء

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