للمرة الثانية.. سباليتي مدرب شهر يناير في الدوري الإيطالي

حصد لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق نابولي جائزة أفضل مدرب في شهر يناير من الدوري الإيطالي 2022-2023.

وحقق نابولي 4 انتصارات في يناير 2023 على حساب سامبدوريا وساليرنتانا وروما، كما اكتسح يوفنتوس بنتيجة 5-1.

فيما بدأ الفريق العام بالخسارة من إنتر بهدف دون رد على ملعب جوسيبي مياتزا.

وبات سباليتي أكثر مدرب يحصد الجائزة الموسم الجاري، بعدما سبق أن حصدها في أكتوبر الماضي.

Your #SerieA💎 Coach of the Month for January: 𝙇𝙪𝙘𝙞𝙖𝙣𝙤 𝙎𝙥𝙖𝙡𝙡𝙚𝙩𝙩𝙞 👏👏👏 pic.twitter.com/MwPFsmHamk — Lega Serie A (@SerieA_EN) February 3, 2023

وفاز بالجائزة أيضا كل من جوزيه مورينيو مدرب روما في أغسطس 2022 وأندريا سوتيل مدرب أودينيزي في سبتمبر 2022 وماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس في نوفمبر 2022.

ويتصدر نابولي الترتيب برصيد 53 نقطة بعد مرور 20 جولة وبفارق 13 نقطة عن إنتر الثاني.

ويستعد البارتينوبي لأن يحل ضيفا على سبيزيا في الجولة 21 من الدوري الإيطالي يوم الأحد المقبل.