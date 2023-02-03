انتهت في الدوري السعودي - النصر (2) - (2) الفتح.. رونالدو يسجل

الجمعة، 03 فبراير 2023 - 17:01

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

يستضيف الفتح نظيره النصر ضمن الجولة 15 من منافسات دوري روشن السعودي.

ويقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تشكيل النصر الأساسي في مواجهة الفتح.

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نهاية المباراة

ق5+90 أندرسون تاليسكا يحصل على البطاقة الحمراء بعد تدخل عنيف على بيتروس

ق2+90 كريستيانو رونالدو يسجل هدف التعادل لنادي النصر من ركلة جزاء

ق85 جاكوب رينيه حارس الفتح ينقذ فرصة هدف مؤكد بعد رأسية تاليسكا القوية

ق72 دونيس مدرب الفتح يجري تبديلا بخروج كريستيان تيلو ودخول علي الجاسم

ق 58 سفيان بن دبكة يسجل الثاني للفتح.. عرضية رائعة تصل إلى بن دبكة ليسدد بلمسة واحدة "على الطائر" في الشباك

ق50 تاليسكا يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد عرضية متقنة من رونالدو

انطلاق الشوط الثاني

ق45 عبد الرحمن غريب يهدي تمريرة متقنة لرونالدو الذي سدد بقوة لكن العارضة حرمته من تسجيل أول أهدافه

ق42 أندرسون تاليسكا يسجل هدف التعادل لنادي النصر بعد عرضية متقنة من جيسلان كونان

ق32 تاليسكا يسدد بقوة لكن القائم يمنع هدف التعادل ورونالدو يتابع ولكن كرته أعلى المرمى

ق24 كريستيانو رونالدو يسجل هدف التعادل لنادي الفتح من تسديدة قوية لكن حكم المباراة يلغي الهدف بداعي التسلل

ق20 عرضية خطيرة من اندرسون تاليسكا يحولها رونالدو برأسية لكنها تمر بجوار المرمى

ق15 ركلة ركنية لفريق الفتح نفذها بيتروس ماثيوس يشتتها دفاع النصر

ق12 كريستيان تيلو يسجل الهدف الأول لنادي الفتح بعد متابعة رائعة داخل منطقة الجزاء

ق10 عرضية خطيرة من أيمن يحيى لاعب النصر يبعدها جاكوب رينيه حارس الفتح

ق8 تسديدة قوية من لويس جوستافة لاعب النصر تمر أعلى مرمى الفتح

ق5 حذر متبادل ببين الفريقين في الدقائق الأولى

انطلاق المباراة

الدوري السعودي
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