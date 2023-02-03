تشكيل المنتخب الأولمبي - مصطفى سعد وأسامة فيصل في القيادة أمام الجابون

يقود مصطفى سعد وأسامة فيصل المنتخب الأولمبي لمواجهة الجابون وديا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي زامبيا ذهابا وإيابا في الجولة الثالثة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: على الجابري

الدفاع: محمد المغربي - أحمد عيد - محمد طارق - حاتم محمد "سكر"

الوسط: محمود صابر - محمود جهاد - محمد شحاتة

أمامهما: مصطفى سعد - إبراهيم عادل

الهجوم: أسامة فيصل

ومن المقرر أن تقام كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة في الفترة ما بين الثاني من شهر نوفمبر المقبل وحتى الـ26 من الشهر ذاته في المغرب.

ويتأهل أصحاب أول ثلاثة مراكز للأولمبياد فيما يشارك الرابع في الملحق مع قارة آسيا.

وكان منتخب مصر وصل للمرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا بالفوز على إي سواتيني بهدف دون رد في مجموع المباراتين.