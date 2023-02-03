كأس العالم للأندية - الأهلي بالزي التقليدي أمام سياتل ساوندرز

الجمعة، 03 فبراير 2023 - 16:33

كتب : FilGoal

بيرسي تاو - الأهلي - أوكلاند

أقيم عصر اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي في قاعة المؤتمرات باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة بالمغرب، بحضور اللجنة المنظمة للبطولة ووفدي الناديين.

ويلعب الأهلي مع سياتل ساوندرز في ربع نهائي البطولة غدا السبت.

وحضر الاجتماع الفني للمباراة خالد مرتجي أمين الصندوق، المنسق العام للبعثة في المغرب، وسمير عدلي المدير الإداري، والدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، وجمال جبر مدير الإعلام، وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، وعلاء صلاح المنسق الأمني، وأحمد الطوخي مسؤول التسويق، وماهر عبد العزيز إداري الفريق.

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وأصبح من المقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي الأحمر والشورت الأبيض في لقاء الغد، بينما يرتدي فريق سياتل ساوندرز الأمريكي القميص الأخضر والشورت الأزرق.

ويلعب الفائز من المباراة مع ريال مدريد في الدور نصف النهائي من البطولة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وسيلتقي الأهلي مع سياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف.

تقام المباراة يوم السبت 4 فبراير.

ويلعب اللقاء على استاد ابن بطوطة في طنجة.

وتبدأ المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية الأرضية، قنوات SSC السعودية على تطبيق شاهد.

مشوار الأهلي

الأهلي × سياتل ساوندرز الأمريكي يوم 4 فبراير في ربع النهائي بعد الفوز على أوكلاند سيتي.

ستلعب المباراة وقتها في السابعة مساء.

الأهلي × ريال مدريد يوم 8 فبراير في نصف النهائي حال تخطي عقبة ربع النهائي.

تقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب مباراتي النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع في 11 فبراير المقبل.

وستقام في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

الأهلي كأس العالم للأندية سياتل ساوندرز
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