تشكيل الدوري السعودي - رونالدو يقود النصر أمام الفتح

الجمعة، 03 فبراير 2023 - 16:24

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

يقود كريستيانو رونالدو هجوم النصر لمواجهة الفتح في الدوري السعودي.

ويلتقي الفريقان في الجولة الـ 15 من دوري روشن.

وشارك رونالدو مع النصر في مباراتين، فاز أمام الاتفاق في الدوري وخسر على يد الاتحاد بكأس السوبر.

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وجاء تشكيل النصر كالآتي:

حراسة المرمى: أوجستين روسي

الدفاع: سلطان الغنام - عبد الإله العمري - علي لاجامي - جيسلان كونان.

الوسط: لويس جوستافو - عبد الله الخيبري - عبد الرحمن غريب.

الهجوم: تاليسكا - أيمن يحيى - كريستيانو رونالدو.

ويتصدر النصر جدول ترتنيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة، يليه الهلال برصيد 32 نقطة ثم الاتحاد برصيد 31 نقطة.

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