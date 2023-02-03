بايرن يفتقد خدمات ماني أمام باريس سان جيرمان

الجمعة، 03 فبراير 2023 - 16:10

كتب : FilGoal

ساديو ماني - بايرن ميونيخ

تأكد غياب ساديو ماني عن مواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

النجم السنغالي الذي انضم لبايرن هذا الموسم أصيب في نوفمبر الماضي قبل انطلاق كأس العالم 2022 وغاب عن مباريات منتخب بلاده.

وقال يوليان ناجلزمان المدير الفني لـ بايرن ميونيخ في المؤتمر الصحفي: "نتوقع عودة ماني نهاية أو منتصف فبراير، الأمور تبدو بخير ولا يشعر بالألم".

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وأضاف "لكنه بالتأكيد سيغيب عن مواجهة باريس سان جيرمان الأولى".

بايرن يصطدم بسان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال في منتصف فبراير المقبل.

وتلعب مباراة الإياب في الثامن من مارس المقبل على ملعب أليانز أرينا.

ويتصدر بايرن جدول الدوري برصيد 36 نقطة بفارق نقطة عن يونيون بيرلين صاحب المركز الثاني.

ماني دوري أبطال أوروبا السنغال
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