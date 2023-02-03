كأس العالم للأندية - تدريب على ركلات الترجيح.. المران الأخير لـ الأهلي قبل مواجهة سياتل

الجمعة، 03 فبراير 2023 - 15:41

كتب : FilGoal

مران الأهلي الأخير قبل مواجهة سياتل

أدى الأهلي المران الأخير على الملعب الفرعي لاستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة بالمغرب قبل مواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي.

ويواجه الأهلي منافسه سياتل في ربع نهائي كأس العالم للأندية غدا السبت في السابعة مساء.

واجتمع مارسيل كول، المدير الفني بالجهاز الفني واللاعبين في حضور سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، لمدة 10 دقائق قبل خوض التدريبات الجماعية.

أخبار متعلقة:
مؤتمر كولر: سنواجه فريقا يميل إلى المدرسة اللاتينية.. والجميع يعلم قدرات لاعبي الأهلي مصدر من اتحاد الطائرة لـ في الجول يكشف حقيقة إلزام مريم مصطفى بدفع 3 ملايين جنيه لـ الأهلي كرة طائرة - الانتصار الثالث هذا الموسم.. الأهلي يتفوق على الزمالك مجددا في الدوري انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) (0) الزمالك.. فوز الأحمر

واستمر مران الأهلي الأخير قبل مواجهة سياتل 45 دقيقة.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة أوكلاند سيتي، تدريبات خاصة ضمن فقرات المران الجماعي قبل أن ينتظموا في برنامج استشفائي لتفادي الإرهاق.

وخاض باقي اللاعبين تدريبات متنوعة، أعقبها فقرة للتصويب بالكرة على المرمى وأخرى للكرات العرضية.

وأدى رباعي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريبات بدنية وفنية متنوعة ضمن فقرات المران.

واختتم مارسيل كولر فقرات المران الجماعي للأهلي بالتدريب على ركلات الترجيح.

وكان الجهاز الفني قد استأنف تدريباته أمس الخميس دون راحة حيث خاض اللاعبون تدريبات في الملعب والجيم استعدادًا لمواجهة سياتل الأمريكي.

وفاز الأهلي على أوكلاند سيتي بثلاثية مقابل لا شيء في الدور الأول من مونديال الأندية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وسيلتقي الأهلي مع سياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف.

تقام المباراة يوم السبت 4 فبراير.

ويلعب اللقاء على استاد ابن بطوطة في طنجة.

وتبدأ المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية الأرضية، قنوات SSC السعودية على تطبيق شاهد.

مشوار الأهلي

الأهلي × سياتل ساوندرز الأمريكي يوم 4 فبراير في ربع النهائي بعد الفوز على أوكلاند سيتي.

ستلعب المباراة وقتها في السابعة مساء.

الأهلي × ريال مدريد يوم 8 فبراير في نصف النهائي حال تخطي عقبة ربع النهائي.

تقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب مباراتي النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع في 11 فبراير المقبل.

وستقام في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

الأهلي سياتل ساوندرز كأس العالم للأندية ريال مدريد
نرشح لكم
قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية – الوداد يستعيد ورقته الرابحة قبل مواجهة الهلال منافس الأهلي - سياتل بطل أمريكا الشمالية.. هل تقلصت الفجوة بين فرق أمريكا والمكسيك مواعيد مباريات اليوم السبت 4-2-2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي وسياتل وليفربول ومانشستر وأرسنال "العالمية صعبة قوية".. حكاية 19 عاما من صمت الهلال للرد على النصر إيجالو: مررت بفترة صعبة.. وجاهز الآن لمواجهة الوداد في مونديال الأندية منافس الأهلي - سياتل ساوندرز.. استقرار فني وتراجع و4 مشاكل رامون دياز: الهلال سيظهر بوجهه الحقيقي.. ولست قلقا من الوداد
أخر الأخبار
مباشر الدوري السعودي - اتحاد جده يواجه الطائي.. طارق حامد وحجازي أساسيان 9 دقيقة | السعودية
قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 10 دقيقة | كأس العالم للأندية
الدوري السعودي - حجازي وطارق حامد أساسيان لـ اتحاد جدة.. وسعيود يقود الطائي 25 دقيقة | السعودية
مباشر الدوري الإنجليزي – إيفرتون (0) - (0) أرسنال.. تعادل مستمر 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا للمحليين – مدرب السنغال: عدم استقبال الجزائر لأي هدف؟ لأنها لم تواجهنا ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل أرسنال – ساكا ومارتينيلي ونيكيتياه يقودون الهجوم ضد إيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي
بينهم مغربي.. برشلونة يضيف 3 لاعبين شباب في قائمته بالدوري الأوروبي ساعة | الكرة الأوروبية
نهائي أمم إفريقيا للمحلين - مدرب الجزائر: نعلم كيف نواجه السنغال جيدا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 مرتضى: تعاقدت مع "أخو إمام عاشور".. والمسألة طموح وليس أموال 4 إيقاف التعامل مع مرتضى وعدم قبول استقالة الانضباط ضمن 7 قرارات نارية لاتحاد الكرة