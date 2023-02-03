كأس العالم للأندية - تدريب على ركلات الترجيح.. المران الأخير لـ الأهلي قبل مواجهة سياتل

أدى الأهلي المران الأخير على الملعب الفرعي لاستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة بالمغرب قبل مواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي.

ويواجه الأهلي منافسه سياتل في ربع نهائي كأس العالم للأندية غدا السبت في السابعة مساء.

واجتمع مارسيل كول، المدير الفني بالجهاز الفني واللاعبين في حضور سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، لمدة 10 دقائق قبل خوض التدريبات الجماعية.

واستمر مران الأهلي الأخير قبل مواجهة سياتل 45 دقيقة.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة أوكلاند سيتي، تدريبات خاصة ضمن فقرات المران الجماعي قبل أن ينتظموا في برنامج استشفائي لتفادي الإرهاق.

وخاض باقي اللاعبين تدريبات متنوعة، أعقبها فقرة للتصويب بالكرة على المرمى وأخرى للكرات العرضية.

وأدى رباعي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريبات بدنية وفنية متنوعة ضمن فقرات المران.

واختتم مارسيل كولر فقرات المران الجماعي للأهلي بالتدريب على ركلات الترجيح.

وكان الجهاز الفني قد استأنف تدريباته أمس الخميس دون راحة حيث خاض اللاعبون تدريبات في الملعب والجيم استعدادًا لمواجهة سياتل الأمريكي.

وفاز الأهلي على أوكلاند سيتي بثلاثية مقابل لا شيء في الدور الأول من مونديال الأندية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وسيلتقي الأهلي مع سياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف.

تقام المباراة يوم السبت 4 فبراير.

ويلعب اللقاء على استاد ابن بطوطة في طنجة.

وتبدأ المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية الأرضية، قنوات SSC السعودية على تطبيق شاهد.

مشوار الأهلي

الأهلي × سياتل ساوندرز الأمريكي يوم 4 فبراير في ربع النهائي بعد الفوز على أوكلاند سيتي.

ستلعب المباراة وقتها في السابعة مساء.

الأهلي × ريال مدريد يوم 8 فبراير في نصف النهائي حال تخطي عقبة ربع النهائي.

تقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب مباراتي النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع في 11 فبراير المقبل.

وستقام في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.