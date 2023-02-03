مؤتمر كولر: سنواجه فريقا يميل إلى المدرسة اللاتينية.. والجميع يعلم قدرات لاعبي الأهلي

شدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي أن الجميع يعرف قدرات لاعبيه، مشيرا إلى أن المنافسة في المباراة المقبلة ستكون قوية أمام منافس يميل إلى المدرسة اللاتينية.

ويلعب الأهلي غدا السبت أمام سياتل ساوندرز في الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "سنخوض مواجهة صعبة أمام منافس يميل إلى المدرسة اللاتينية، ويمتلك عناصر من أصحاب المهارة خصوصا لاعبي أمريكا الجنوبية".

وأضاف "نتعامل مع كل مباراة على أنها الأهم في الموسم، الجميع في حالة تركيز شديد لهذه المواجة

وواصل "مباراة أوكلاند كانت صعبة وكان كل التركيز منصبا عليها، الآن نركز على مواجهة سياتل ساوندرز. لا أفكر في أبعد من المباراة المقبلة".

واستطرد "الجميع يعلم قدرات لاعبي الأهلي وكل فريق يواجهنا يلعب أمامنا من هذا المنطلق، أمام أوكلاند واجهنا منافسا يعرف قدراتنا جيدا ولعب بقوة وكنا مستعدين بشكل جيد".

وأتم "لدينا عناصر مميزة قادرة على خوض المباريات الكبيرى، نستعد بشكل جيد لكل مباراة في هذه البطولة".

ويلعب الفائز من المباراة مع ريال مدريد في الدور نصف النهائي من البطولة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وسيلتقي الأهلي مع سياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف.

تقام المباراة يوم السبت 4 فبراير.

ويلعب اللقاء على استاد ابن بطوطة في طنجة.

وتبدأ المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية الأرضية، قنوات SSC السعودية على تطبيق شاهد.

مشوار الأهلي

الأهلي × سياتل ساوندرز الأمريكي يوم 4 فبراير في ربع النهائي بعد الفوز على أوكلاند سيتي.

ستلعب المباراة وقتها في السابعة مساء.

الأهلي × ريال مدريد يوم 8 فبراير في نصف النهائي حال تخطي عقبة ربع النهائي.

تقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب مباراتي النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع في 11 فبراير المقبل.

وستقام في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.