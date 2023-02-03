مؤتمر الشناوي: جاهزون لمواجهة سياتل ساوندرز.. وننتظر دعم جماهير المغرب

شدد محمد الشناوي قادئ الأهلي على أن فريقه جاهزا لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي، مشيرا إلى سعادته بدعم جماهير المغرب وانتظاره لتواصل هذا الدعم في قادم المباريات.

ويلعب الأهلي غدا السبت أمام سياتل ساوندرز في الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي: "سنلعب مباراة قوية ، جاهزون لها وجميع اللاعبين في حالة تركيز للخروج بنتيجة إيجابية وإسعاد جماهير الأهلي".

وأضاف "سياتل ساوندرز فريق لديه عناصر مميزة، أي فريق يتواجد في كأس العالم للأندية يجب أن يكون لديه عناصر قوية".

وواصل "شاهدنا أكثر من مباراة لهم والجميع في حالة تركيز وسيبذل أقصى جهد لديه".

واستطرد "أشكر الجماهير المغربية على دعمها ومساندتها للفريق أمام أوكلاند، أثق أن هذا الدعم سيستمر غدا".

وأتم "الجميع سعداء بإنجاز حسين الشحات (التسجيل في 3 نسخ مختلفة)، جميع اللاعبين هنأوا زميلهم بهذا الإنجاز".

وأصبح حسين الشحات رابع لاعب يسجل في ثلاث نسخ مختلفة من كأس العالم بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وجاريث بيل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وسيلتقي الأهلي مع سياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف.

تقام المباراة يوم السبت 4 فبراير.

ويلعب اللقاء على استاد ابن بطوطة في طنجة.

وتبدأ المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية الأرضية، قنوات SSC السعودية على تطبيق شاهد.

مشوار الأهلي

الأهلي × سياتل ساوندرز الأمريكي يوم 4 فبراير في ربع النهائي بعد الفوز على أوكلاند سيتي.

ستلعب المباراة وقتها في السابعة مساء.

الأهلي × ريال مدريد يوم 8 فبراير في نصف النهائي حال تخطي عقبة ربع النهائي.

تقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب مباراتي النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع في 11 فبراير المقبل.

وستقام في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.