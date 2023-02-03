باريس سان جيرمان يعلن مستجدات إصابتي نيمار وراموس

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مستجدات إصابتي سيرجيو راموس ونيمار جونيور لاعبي الفريق.

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وخرج راموس مصابا في مباراة الفريق السابقة أمام مونبيليه في الدوري الفرنسي.

بينما نيمار لم يشارك في المباراة بسبب الإجهاد التي تعرض إليه في التدريبات.

ونشر نادي العاصمة تقريرا طبيا عن حالة اللاعبين:

- يواصل نيمار جونيور جلساته التدريبية الفردية بعد معاناته بألم في الفخذ. وسيعود للتدريبات الجماعية في بداية الأسبوع المقبل.

- سيرجيو راموس سينتظم في التدريبات مع الفريق بداية الأسبوع المقبل بعد إصابته بإجهاد في الفخذ.

ويتزامن غياب نيمار وراموس مع كيليان مبابي الذي أعلن باريس سان جيرمان مدة غيابه ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة.

ويستعد الفريق العاصمي لمواجهة تولوز في الدوري الفرنسي غدا السبت.

وتأتي مباريات باريس سان جيرمان في تلك الفترة كالآتي:

4 فبراير ضد تولوز (الدوري الفرنسي)

8 فبراير ضد مارسيليا (كأس فرنسا)

11 فبراير ضد موناكو (الدوري الفرنسي)

14 فبراير ضد بايرن ميونيخ (دوري أبطال أوروبا)

19 فبراير ضد ليل (الدوري الفرنسي)

ويعتلي باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 51 نقطة بفارق 5 نقاط عن أوليمبيك مارسيليا أقرب مطارديه.