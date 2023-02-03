عبد الحفيظ: مونديال الأندية يبدأ أمام سياتل.. وأتمنى استمرار دعم المغاربة

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن كأس العالم للأندية يبدأ أمام سياتل ساوندرز في ربع نهائي المسابقة.

وفاز الأهلي أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية مقابل لا شيء في الدور الأول من مونديال الأندية.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة الأهلي: "بطولتنا تبدأ الآن أمام سياتل ساوندرز، لسنا معتادين على المشاركة في البطولة من الدور الأول".

وأضاف "سنواجه خصما مختلفا تماما، في مستوى عال وعلينا الاستعداد بشكل جيد".

وأتم "أريد أن أشكر جماهير المغرب على المعاملة التي تلقيناها، نحن نكن لهم الحب ذاته، وأتمنى دوام الود بين الشعبين".

ويواجه الأهلي منافسه سياتل ساوندرز الأمريكي في ربع نهائي كأس العالم للأندية غدا السبت في السابعة مساء.

وتلعب المباراة على استاد ابن بطوطة في طنجة.

مشوار الأهلي

الأهلي × سياتل ساوندرز الأمريكي يوم 4 فبراير في ربع النهائي بعد الفوز على أوكلاند سيتي.

ستلعب المباراة وقتها في السابعة مساء.

الأهلي × ريال مدريد يوم 8 فبراير في نصف النهائي حال تخطي عقبة ربع النهائي.

تقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب مباراتي النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع في 11 فبراير المقبل.

وستقام في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويقام الدور نصف النهائي في بملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة.

على أن تقام المباراة النهائية في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.