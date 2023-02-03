ميتلاند يضيف إمام عاشور إلى قائمته في الدوري الأوروبي

الجمعة، 03 فبراير 2023 - 12:05

كتب : FilGoal

إمام عاشور مع كريم مصطفى - الزمالك أمام غزل المحلة

أعلن نادي ميتلاند الدنماركي إضافة إمام عاشور إلى قائمته المشاركة في الدوري الأوروبي.

وانتقل إمام عاشور إلى ميتلاند قادما من الزمالك حتى صيف 2027.

وظهر اسم إمام عاشور ضمن القائمة المقرر أن تشارك في الدوري الأوروبي عبر الموقع الرسمي للنادي.

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ويشارك ميتلاند في مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم ويلعب أمام سبورتنج لشبونة يوم 16 فبراير المقبل.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن إمام عاشور سينضم إلى تدريبات ميتلاند الأسبوع المقبل خلال المعسكر المقام في البرتغال قبل مواجهة لشبونة.

وسيرتدي لاعب الزمالك المنضم حديثا للفريق الدنماركي القميص رقم 10.

ويحتل ميتيلاند المركز السابع في الدوري الدنماركي الموسم الحالي برصيد 23 نقطة من 5 انتصارات و8 تعادلات و4 هزائم.

ويبتعد ميتيلاند عن نوردشايلاند المتصدر بفارق 8 نقاط بعد مرور 17 جولة.

وأقيمت حتى اللحظة 17 جولة من منافسات الدوري الدنماركي الذي يضم 12 فريقًا.

عاشور (24 عامًا) انضم إلى الزمالك قادمًا من غزل المحلة في صيف 2019.

وحصد عاشور مع الزمالك لقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري مرة.

وخاض عاشور 16 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع 4.

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