الكشف عن كواليس فشل انتقال أمرابط إلى برشلونة

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية كواليس فشل انتقال سفيان أمرابط لاعب فيرونتينا إلى برشلونة في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية.

سفيان أمرابط النادي : فيورنتينا برشلونة

وبحسب التقارير فإن إدارة نادي فيرونتينا كانت السبب الرئيسي في عرقلة الصفقة بحجة أنها "لا يمكن أن تتم في اليوم الأخير من السوق".

وأوضح التقارير أن أمرابط عرض نفسه على برشلونة وقدم عرضا للانتقال إليه على سبيل الإعارة مع بند الشراء الإلزامي.

الأمر الذي رفضة برشلونة بشكل قاطع ثم حسّن وكلاء النجم المغربي العرض وجعلوه بند شراء اختياري.

وأفاد التقارير بأن إدارة برشلونة أعجبت بالأمر وقدمت عرضا إلى فيرونتينا قبل ساعات من إغلاق السوق لكن قوبل بالرفض بسبب عدم وجود بديل للاعب في الفريق.

أمرابط عاد إلى صفوف فيرونتينا بشكل دائم منذ صيف 2020، وينتهي عقده في 2024.

وتعرض أمرابط أمس الخميس بكسر في عظام الأنف تعرض لها في مباراة تورينو بربع نهائي كأس إيطاليا 2022-2023.

وانتصر فيورنتينا على تورينو أمس الأربعاء بنتيجة 2-1 وحجز مقعده في نصف نهائي كأس إيطاليا.

وخرج لاعب الوسط المغربي متأثرا بالإصابة قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء.

وساهم اللاعب صاحب ال26 عاما في حصول أسود الأطلس على المركز الرابع كأول فريق إفريقي وعربي يحقق ذلك الإنجاز التاريخي.

وشارك متوسط الميدان المغربي الموسم الحالي في 25 مباراة مع الفريق الإيطالي بجميع المسابقات.