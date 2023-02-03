كأس العالم للأندية - فيدال وجابرييل باربوسا على قائمة فلامنجو

الجمعة، 03 فبراير 2023 - 11:09

كتب : FilGoal

فيدال - فلامينجو

أعلن فيكتور بيريرا المدير الفني لـ فلامنجو عن قائمة الفريق للمشاركة في كأس العالم للأندية 2022.

ويشارك فلامنجو في البطولة بعد الفوز بكوبا ليبرتادوريس عقب التفوق على فريق فيليز سارسفيلد الأرجنتيني في النهائي.

ويسجل فلامنجو مشاركته الأولى في دور نصف النهائي بمواجهة الفائر من الهلال السعودي والوداد المغربي.

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وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: سانتوس - ماثيوس كونها.

الدفاع: أيرتون لوكاس - دافيد لويز - فابريسيو برونو - فيليبي لويز - جييرمو فاريلا - ليناردو بيريرا - ماتيزينيو - بابلو كاسترو - تياجو مايا - ويسلي فرانسا.

الوسط: جيورجيان دي أراسكايتا - إيفرتون ريبيرو - إريك بولجار - جيرسون سانتوس دا سيلفا - فيكتور هوجو - إيجور جيسوس - ماتيوس فرانكا - رودريجو كايو - فيكتور هوجو - أرتورو فيدال.

الهجوم: برونو هنريكي بينتو - كلايتون - إيفرتون سبيلونها - جابرييل باربوسا - مارينيو - ماتيوساو - بيدرو - بيترسون - ويترون.

الأندية المشاركة

ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا

فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية

سياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية

أوكلاند سيتي المتأهل عن قارة أستراليا (أوقيانوسيا)

الوداد (المستضيف)

الأهلي (وصيف دوري أبطال إفريقيا)

الهلال ممثل آسيا.

ويواجه فلامنجو منافسه الهلال في 7 فبراير المقبل في نصف نهائي مونديال الأندية.

ويقام الدور نصف النهائي في بملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة.

على أن تقام المباراة النهائية في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

فلامينجو كأس العالم للأندية فيدال
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