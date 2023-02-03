كأس العالم للأندية - فيدال وجابرييل باربوسا على قائمة فلامنجو
الجمعة، 03 فبراير 2023 - 11:09
كتب : FilGoal
أعلن فيكتور بيريرا المدير الفني لـ فلامنجو عن قائمة الفريق للمشاركة في كأس العالم للأندية 2022.
ويشارك فلامنجو في البطولة بعد الفوز بكوبا ليبرتادوريس عقب التفوق على فريق فيليز سارسفيلد الأرجنتيني في النهائي.
ويسجل فلامنجو مشاركته الأولى في دور نصف النهائي بمواجهة الفائر من الهلال السعودي والوداد المغربي.
وجاءت القائمة كالآتي:
حراسة المرمى: سانتوس - ماثيوس كونها.
الدفاع: أيرتون لوكاس - دافيد لويز - فابريسيو برونو - فيليبي لويز - جييرمو فاريلا - ليناردو بيريرا - ماتيزينيو - بابلو كاسترو - تياجو مايا - ويسلي فرانسا.
الوسط: جيورجيان دي أراسكايتا - إيفرتون ريبيرو - إريك بولجار - جيرسون سانتوس دا سيلفا - فيكتور هوجو - إيجور جيسوس - ماتيوس فرانكا - رودريجو كايو - فيكتور هوجو - أرتورو فيدال.
الهجوم: برونو هنريكي بينتو - كلايتون - إيفرتون سبيلونها - جابرييل باربوسا - مارينيو - ماتيوساو - بيدرو - بيترسون - ويترون.
Confira os relacionados do Flamengo para a viagem ao Marrocos. 🌐🔴⚫#VamosFlamengo #OusarSonhar pic.twitter.com/iZO8gGcy7z— Flamengo (@Flamengo) February 2, 2023
الأندية المشاركة
ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا
فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية
سياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية
أوكلاند سيتي المتأهل عن قارة أستراليا (أوقيانوسيا)
الوداد (المستضيف)
الأهلي (وصيف دوري أبطال إفريقيا)
الهلال ممثل آسيا.
ويواجه فلامنجو منافسه الهلال في 7 فبراير المقبل في نصف نهائي مونديال الأندية.
ويقام الدور نصف النهائي في بملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة.
على أن تقام المباراة النهائية في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.