أنشيلوتي: فينيسيوس يعرف متى يظهر جيدا.. وهذا موقفي مع سيبايوس

شدد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد أنه سيواصل منح الدقائق للاعبي الوسط دون إغفال أهمية الثنائي لوكا مودريتش وتوني كروس، مشيرا إلى أن لاعبه فينيسيوس يتمكن من الظهور في اللحظات المناسبة.

وفاز ريال مدريد على ضيفه فالنسيا بهدفين دون رد، في الموقعة المؤجلة من الأسبوع السابع عشر للدوري الإسباني.

مباراة كانت الـ 850 للإيطالي كارلو أنشيلوتي في الدوريات الخمس الكبرى.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية بعد المباراة: "أعتقد أننا نسير في طريق جيد، الشوط الأول من المباراة لم يكن قويا بالشكل الكافي وهو أمر طبيعي ولكن المنافس خفّض من حدة لعبه وأخذنا الأفضلية".

وأضاف عن الإصابات "إصابة ميليتاو تبدو أخطر من بنزيمة، سنتابع حالتهما ولكن بالتأكيد ميليتاو لن يلعب يوم الأحد".

وأجاب عن سؤال "هل يستمر مودريتش وكروس غير قابلان للمس؟" "عملية التحول ستستمر كما هي حتى نهاية الموسم، سأستمر في منح الدقائق لباقي لاعبي الوسط ولكن دون نسيان أهمية هذا الثنائي".

وواصل عن سيبايوس ومطالبات الجماهير باستمراره "الجميع يدرك أنه يقوم بعمل جيد هنا، المسألة التعاقدية هي أمر يجب أن يتحدثوا عنه (الجماهير). الجميع يعلم فيما أفكر بما في ذلك سيبايوس وإدارة النادي".

واستطرد عن فينيسيوس "مستواه البدني مثير للإعجاب، كان يعاني أكثر بكثير في الشوط الأول ، لأن ذلك هو الوقت الذي يمارس فيه المنافسون أكبر قدر من الضغط عليه. النقطة المهمة هي أنهم بعد هذا الإصرار وصلوا منهكين تقريبا لأنهم أمضوا المباراة بأكملها يحاولون إيقافه".

واستكمل "ما كان بداخل باوليستا هو الإحباط من المباراة التي كانوا يخسرونها، في وقت كان الفريق فيه لا يعمل بشكل جيد. إنه أمر قبيح، لكن باوليستا كان دائما لاعب جيد يلعب بطريقة صحيحة. الإحباط لا يسمح لك بالتفاعل بأفضل طريقة.

وأردف ما قاله كروس بعد استبداله "لقد طلب مني التغيير، إنهم لاعبون محترفون لدرجة أنهم هم من يسألون عن التغيير. إذا قمت باستبدال شخص ما فهذا لا يعني أنه لا يلعب بشكل جيد ولكن لدي لاعبين كثر على مقاعد البدلاء".

وتابع عن تواجد كامافينجا كظهير أيسر "لقد فاجئنا جميعا، إنه يؤدي بشكل رائع للغاية. انسجم بشكل جيد مع فينيسيوس، يوم الأحد سيعود ألابا وسنرى ما سنفعله وقتها".

وأتم عن وضعية الفريق البدنية "الأمر كان معقدا بعض الشيء في يناير بسبب كأس العالم ولكنه انتهى الآن، سنحاول أن نحافظ على لياقة لاعبينا ونمنح الجميع الدقائق".

ويلعب ريال مدريد مباراته المقبلة في الدوري أمام مايوركا خارج ملعبه يوم الأحد 5 فبراير، قبل أن يطير إلى المغرب لخوض نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وسيلاقي الميرينجي الفائز من الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي، حيث يلعبان يوم السبت 4 فبراير، على أن تقام مباراة نصف النهائي يوم الأربعاء 8 فبراير.