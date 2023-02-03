دييجو رولان مهاجم بيراميدز السابق إلى بنيارول

أعلن نادي بنيارول الأوروجوياني ضم دييجو رولان مهاجم بيراميدز السابق في صفقة انتقال حر.

وسبق أن ارتدى رولان قميص بيراميدز في 2021 بعد انضم معارا من ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني.

وخاض الأوروجوياني الدولي 13 مباراة بقميص الفريق في جميع المسابقات وسجل 4 أهداف.

وعاد رولان للملاعب الأوروجويانية بعد تجربة احترافية طويلة دامت 10 سنوات.

وانضم رولان البالغ 29 عاما لبنيارول عقب خوض 4 مباريات بقميص خواريز المكسيكي في 2023.

🌍 🇫🇷 🇪🇸 🇪🇬 🇲🇽 🇺🇾 🦅 Vᴜᴇʟᴏ ᴀʟ ᴍᴇᴊᴏʀ ᴅᴇsᴛɪɴᴏ pic.twitter.com/gErTfXq96U — PEÑAROL (@OficialCAP) February 2, 2023

وسبق أن لعب رولان لأندية ديبورتيفو ديفنسور الأوروجوياني وبوردو الفرنسي ومالاجا الإسباني وليجيانيس وديبورتيفو لاكورونيا وديبورتيفو ألافيس.

وحقق لقب كأس فرنسا في 2013 بقميص بوردو الفرنسي.

وهز رولان شباك الخصوم بقميص منتخب أوروجواي في 4 مناسبات خلال 25 مباراة وشارك في بطولتي كوبا أمريكا 2015 و2016.

وأصبح رولان سابع صفقات العملاق الأوروجوياني في الموسم الجاري بعد كل من ليو كويلو وسيباستيان رودريجيز وآبل هيرنانديز وماتياس أريزو ولوكاس هيرنانديز وكارلوس سانشيز.