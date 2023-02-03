جلوبو سبورتي: كأس العالم للأندية يؤجل صفقة انتقال جناح الهلال لـ بالميراس

الجمعة، 03 فبراير 2023 - 00:50

كتب : FilGoal

ميشيل ديلجادو - فلامنجو

كشف موقع "جلوبو" عن سبب تأخر إتمام صفقة انتقال ميشيل ديلجادو لاعب نادي الهلال السعودي إلى بالميراس.

وأوضح الموقع البرازيلي أن الهلال السعودي يرفض التخلي عن اللاعب في ظل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وأشار التقرير إلى أن القرار لا يزال في يد إدارة الهلال والتي لا تريد التخلي لاعبها في ظل قرار الإيقاف عن القيد.

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ويمكن أن يحل ميشيل أزمة الجناح الأيسر لـ بالميراس في ظل تواجد برينو لوبيز ورافائيل نافارو فقط في كتيبة البرتغالي أبيل فيريرا.

ويشارك الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية 2022 كممثل عن قارة آسيا.

ويواجه الفريق السعودي المستضيف الوداد المغربي في ربع نهائي المسابقة السبت المقبل 4 فبراير.

الفائر من هذه المواجهة سيواجه فلامينجو بطل أمريكا الجنوبية في 7 فبراير المقبل.

ميشيل خاض الموسم الجاري 13 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 2 في جميع المسابقات بقميص الزعيم.

ومنذ انتقاله سجل البرازيلي 6 أهداف وصنع 6 في 33 مباراة مع الأزرق.

بالميراس الهلال كأس العالم للأندية
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