عودة وإصابتان وطرد.. ريال مدريد يهزم فالنسيا في مباراة أنشيلوتي رقم 850

في المباراة رقم 850 للإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد في الدوريات الخمس الكبرى، فاز الميرينجي على ضيفه فالنسيا بهدفين دون رد، في الموقعة المؤجلة من الأسبوع السابع عشر للدوري الإسباني.

سجل هدفي الملكي ماركو أسينسيو في الدقيقة 52، وفينيسيوس جونيور في الدقيقة 54.

وأيضا كانت هذه هي المباراة رقم 200 لفينيسيوس في جميع المسابقات مع ريال مدريد.

أسينسيو

كاد ماركو أسينسيو أن يسجل مبكرا في الدقيقة الثانية بتسديدة بعد تمريرة من مودريتش، ولكن الحارس تصدى ببراعة.

وفي الدقيقة 20 أهدر أسينسيو مجددا بعد كعب رائع من كريم بنزيمة، حيث اصطدمت الكرة بدفاع الخفافيش.

وواصل أسينسيو محاولاته من جديد في الدقيقة 26 من صناعة بنزيمة مرة أخرى، ولكن مرت التسديدة بعيدة عن المرمى.

العودة

عاد الظهير داني كارفاخال من إصابته التي لحقت به في منتصف يناير الماضي، ولكن كبديل اضطراري لمصاب آخر.

جاء ذلك حيث غادر المدافع إيدر ميليتاو الملعب في الدقيقة 36.

وسجل أنطونيو روديجير هدف التقدم في الدقيقة 45+3، ولكن بعد المراجعة تم إلغاء الهدف بداعي وجود خطأ ضد بنزيمة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

صاروخ وإصابة وطرد

بتسديدة قوية ورائعة من خارج المنطقة، سجل أسينسيو الهدف الأول في الدقيقة 52.

وسريعا أضاف فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 54 بعد تمريرة حاسمة من بنزيمة.

وتلقى ريال مدريد نبأ سيئا بإصابة كريم بنزيمة الذي غادر الملعب في الدقيقة 60 ليحل رودريجو بدلا منه.

وفي الدقيقة 72 غادر جابرييل باوليستا مدافع فالنسيا الملعب بالبطاقة الحمراء بعد تدخل عنيف للغاية على فينيسيوس.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 45 نقطة في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط عن المتصدر برشلونة، بعد أن لعب كل منهما 19 مباراة.

فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويلعب ريال مدريد مباراته المقبلة في الدوري أمام مايوركا خارج ملعبه يوم الأحد 5 فبراير، قبل أن يطير إلى المغرب لخوض نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وسيلاقي الميرينجي الفائز من الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي، حيث يلعبان يوم السبت 4 فبراير، على أن تقام مباراة نصف النهائي يوم الأربعاء 8 فبراير.