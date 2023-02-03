رئيس إنبي يعلن عبر في الجول عن مدرب الفريق الجديد

الجمعة، 03 فبراير 2023 - 00:16

كتب : حامد وجدي

الزمالك - مصر للمقاصة - تامر مصطفى

كشف أيمن الشريعي رئيس إنبي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com عن هوية مدرب الفريق الجديد خلفا للمدرب طلعت يوسف.

وقال الشريعي: "تامر مصطفى سيتولى قيادة الفريق".

وأضاف "عقد المدرب الجديد سيمتد لموسم ونصف".

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وأوضح "مصطفى سيقود مران إنبي اعتبارا من الغد".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن طلعت يوسف قرر الرحيل عن إنبي بسبب عدم تلبية مطالبه فيما يخص صفقات سوق الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.

وتولى تامر مصطفى تدريب الجونة ومصر للمقاصة في الموسم الماضي.

وبدأ إنبي الموسم تحت قيادة أحمد كشري حتى رحل بعد 8 جولات.

وتولى هاني عبد الله قيادة الجولة التاسعة بشكل مؤقت، بينما تسلم يوسف المهمة في الجولة العاشرة.

وقاد يوسف فريق إنبي في 7 مباريات، فاز في اثنين، وتعادل في واحدة وخسر أربع.

ويتواجد إنبي في المركز الـ16 للدوري المصري برصيد 13 نقطة بعد 16 مباراة.

ويستعد إنبي لمواجهة سيراميكا كليوباترا الأحد المقبل 5 فبراير ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري المصري.

وتعاقد إنبي مع الأوغندي ديريك كاكوزا من فريق فالميرا اللاتفي في اللحظات الأخيرة من عمر السوق.

كما تعاقد النادي البترولي مع كل من عمرو مرعي مهاجم المصري ورضا السيد حارس مرمى الداخلية وباسم عادل مدافع منتخب السويس والمبارك حسن من نادى المصرى السلوم.

إنبي طلعت يوسف الدوري المصري تامر مصطفى
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