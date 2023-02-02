خبر في الجول - طلعت يوسف يقرر الرحيل عن إنبي

علم FilGoal.com أن طلعت يوسف مدرب إنبي قرر الرحيل عن الفريق.

جاء ذلك بسبب عدم تلبية مطالبه فيما يخص صفقات سوق الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.

وتعاقد إنبي مع الأوغندي ديريك كاكوزا من فريق فالميرا اللاتفي في اللحظات الأخيرة من عمر السوق.

كما تعاقد النادي البترولي مع كل من عمرو مرعي مهاجم المصري ورضا السيد حارس مرمى الداخلية وباسم عادل مدافع منتخب السويس والمبارك حسن من نادى المصرى السلوم.

ويتواجد إنبي في المركز الـ16 للدوري المصري برصيد 13 نقطة بعد 16 مباراة.

وبدأ إنبي الموسم تحت قيادة أحمد كشري حتى رحل بعد 8 جولات.

وتولى هاني عبد الله قيادة الجولة التاسعة بشكل مؤقت، بينما تسلم يوسف المهمة في الجولة العاشرة.