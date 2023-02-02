بعد يومين من هدفه الغالي.. إنتر يجدد عقد دارميان

الخميس، 02 فبراير 2023 - 23:11

كتب : FilGoal

ماتيو دارميان - إنتر

جدد نادي إنتر الإيطالي عقد ماتيو دارميان مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ووقع دارميان على عقد لموسم إضافي، أي ينتهي في صيف 2024.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد دارميان مع إنتر بنهاية الموسم الجاري.

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ويأتي ذلك بعد يوم من تسجيله دف فوز إنتر أمام أتالانتا في ثمن نهائي كأس إيطاليا.

وكان المدافع الإيطالي ضمن التشكيل الأساسي الفائر بلقب الدوري الإيطالي الغائب منذ موسم 2009-2010.

وانضم دارميان انضم إلى إنتر قادما من بارما في صيف 2020.

وسبق لـ دارميان اللعب لأندية ميلان، وبادوفا، وباليرمو، وتورينو قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد عام 2015 ويقضي في صفوفه 3 مواسم غير ناجحة.

وشارك دارميان مع إنتر منذ وصوله في 91 مباراة، سجل خلالها 8أهداف وصنع 9 آخرين.

وخاض المدافع الإيطالي 22 مباراة مع إنتر الموسم الحالي، سجل هدفين وصنع مثلهما.

ماتيو دارميان إنتر الدوري الإيطالي كأس إيطاليا
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