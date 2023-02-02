كرة طائرة - الانتصار الثالث هذا الموسم.. الأهلي يتفوق على الزمالك مجددا في الدوري

الخميس، 02 فبراير 2023 - 23:10

كتب : محمد سمير

أحمد صلاح - الأهلي - الزمالك

حسم الأهلي قمة الكرة الطائرة بالتفوق على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 3 أشواط دون رد في ختام الدور قبل النهائي من الدوري الممتاز.

وضمن كلا الفريقان تأهل للمرحلة النهائية من المسابقة رفقة طلائع الجيش وسموحة.

وانتصر الأهلي بنتيجة 26-24 في الشوط الأول بصعوبة على الزمالك.

وفي الشوط الثاني تفوق الفريق بنتيجة 25-20.

وحقق الأهلي الفوز باللقاء بفضل التفوق في الشوط الثاني بنتيجة 25-22.

وبذلك حقق الأهلي انتصاره الثالث على الزمالك في الموسم الجاري.

فانتصر الأحمر بنتيجتي 3-0 في صالة الزمالك و3-1 في صالة الأهلي في الدور التمهيدي من المسابقة.

ويستعد القطبان للمشاركة في كأس السوبر والذي يشهد مشاركة طلائع الجيش والاتحاد السكندري.

وتبدأ المسابقة في 8 فبراير المقبل بنظام دور المجموعات والذي ينتهي 11 من نفس الشهر.

ومن ثم تقام مباراتي نصف النهائي يوم 12 فبراير والنهائي لتحديد البطل يوم 14 فبراير.

ومن ثم سيخوض الفريقان البطولة العربية للكرة الطائرة.

يذكر أن الزمالك توج بلقبي الدوري والكأس للكرة الطائرة الموسم الماضي.

الأهلي الزمالك كرة طائرة الدوري الممتاز للكرة الطائرة
نرشح لكم
مصدر من اتحاد الطائرة لـ في الجول يكشف حقيقة إلزام مريم مصطفى بدفع 3 ملايين جنيه لـ الأهلي انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) (0) الزمالك.. فوز الأحمر كرة سلة - في الجول يكشف موعد مشاركة مهاب ياسر مع الزمالك.. واختبار طبي كرة يد - الاتحاد المصري يبدأ التنسيق لتكريم أحمد الأحمر مواعيد مباريات الخميس 2 فبراير 2023 - الأهلي ضد الزمالك في الطائرة.. ريال مدريد مع فالنسيا كرة طائرة - قبل القمة.. الأهلي والزمالك يواصلان انتصاراتهما اتحاد اليد يعلن رحيل باروندو عن تدريب منتخب مصر كرة يد - ترتيب دوري السيدات عقب مرور جولتين.. وطريقة التأهل للدور النهائي
أخر الأخبار
دييجو رولان مهاجم بيراميدز السابق إلى بنيارول 3 ساعة | أمريكا
جلوبو سبورتي: كأس العالم للأندية يؤجل صفقة انتقال جناح الهلال لـ بالميراس 3 ساعة | ميركاتو
مصدر من اتحاد الطائرة لـ في الجول يكشف حقيقة إلزام مريم مصطفى بدفع 3 ملايين جنيه لـ الأهلي 3 ساعة | رياضات أخرى
عودة وإصابتان وطرد.. ريال مدريد يهزم فالنسيا في مباراة أنشيلوتي رقم 850 4 ساعة | الدوري الإسباني
رئيس إنبي يعلن عبر في الجول عن مدرب الفريق الجديد 4 ساعة | الكرة المصرية
دربي إيطاليا في المربع الذهبي للـ كأس.. يوفنتوس ينتصر على لاتسيو 4 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - طلعت يوسف يقرر الرحيل عن إنبي 5 ساعة | الكرة المصرية
بعد يومين من هدفه الغالي.. إنتر يجدد عقد دارميان 5 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 مرتضى: تعاقدت مع "أخو إمام عاشور".. والمسألة طموح وليس أموال 4 إيقاف التعامل مع مرتضى وعدم قبول استقالة الانضباط ضمن 7 قرارات نارية لاتحاد الكرة