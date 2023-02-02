كرة طائرة - الانتصار الثالث هذا الموسم.. الأهلي يتفوق على الزمالك مجددا في الدوري

حسم الأهلي قمة الكرة الطائرة بالتفوق على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 3 أشواط دون رد في ختام الدور قبل النهائي من الدوري الممتاز.

وضمن كلا الفريقان تأهل للمرحلة النهائية من المسابقة رفقة طلائع الجيش وسموحة.

وانتصر الأهلي بنتيجة 26-24 في الشوط الأول بصعوبة على الزمالك.

وفي الشوط الثاني تفوق الفريق بنتيجة 25-20.

وحقق الأهلي الفوز باللقاء بفضل التفوق في الشوط الثاني بنتيجة 25-22.

وبذلك حقق الأهلي انتصاره الثالث على الزمالك في الموسم الجاري.

فانتصر الأحمر بنتيجتي 3-0 في صالة الزمالك و3-1 في صالة الأهلي في الدور التمهيدي من المسابقة.

ويستعد القطبان للمشاركة في كأس السوبر والذي يشهد مشاركة طلائع الجيش والاتحاد السكندري.

وتبدأ المسابقة في 8 فبراير المقبل بنظام دور المجموعات والذي ينتهي 11 من نفس الشهر.

ومن ثم تقام مباراتي نصف النهائي يوم 12 فبراير والنهائي لتحديد البطل يوم 14 فبراير.

ومن ثم سيخوض الفريقان البطولة العربية للكرة الطائرة.

يذكر أن الزمالك توج بلقبي الدوري والكأس للكرة الطائرة الموسم الماضي.