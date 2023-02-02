لماذا ظهر فينيسيوس بحذاء أسود أمام فالنسيا

ظهر فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد ومنتخب البرازيل بحذاء أسود بعد فسخ تعاقد مع شركة "نايكي" الأمريكية.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد

ويبدأ فيني أساسيا بقميص ريال مدريد أمام فالنسيا في الجولة 17 من الدوري الإسباني.

ويخوض البرازيلي مباراته رقم 200 بقميص الملكي.

وارتبط فينيسيوس بشركة "نايكي" بعقد يمتد لـ 10 سنوات وينتهي في 2028.

وتعد الشركة الأمريكية راعيا أساسيا للاعب منذ عام 2013 عندما كان بعمر 13 عاما ووقع حينها على عقد لمدة 10 سنوات ثم جدده في 2018 لـ 10 أخرى.

فلماذا فسخ البرازيلي تعاقده؟

بحسب موقع "essentiallysports" فإن فيني فسخ تعاقده مع الشركة الأمريكية والسبب: عدم ظهوره في الحملات الإعلانية للشركة.

فلم يظهر فيني في الحملة الإعلانية للشركة قبل كأس العالم، وكذلك أثناء الإعلان عن قميص منتخب البرازيل لـ كأس العالم 2022.

بحسب التقرير فإن اللاعب شعر بالإحباط من معاملة الشركة له وشعر أيضا بأنه يستحق المزيد من الاحترام والتقدير لما حققه، وهو ما أسهم في إنهاء تعاقده بشكل مبكر.

ومن المنتظر أن ينتقل الخلاف بين اللاعب والشركة إلى قاعات المحاكم.

ماذا بعد؟

قال مصدر مقرب من اللاعب لشبكة "ذا أثليتك": "عقد اللاعب لم ينته مع نايكي، لسنا في عجلة من أمرنا للتعاقد مع شركة أخرى".

وأضاف "نريد شركة تقدر وتؤمن باللاعب وتسعى للاستثمار من خلال الحملات والفعاليات حول العالم".

200 مباراة

اللاعب البالغ 22 عاما وصل لمباراته رقم 200 بقميص الملكي في جميع المسابقات.

سجل 48 هدفا وصنع 49 وحاز على 7 ألقاب خلال مسيرته.

الموسم الجاري سجل 12 وصنع 6 في 29 مباراة.