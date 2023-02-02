الأولمبي - وزير الرياضة يزور المعسكر.. وحوار مع ميكالي

بعد تعافيه من الإصابة.. أسوان يعلن قيد طلبة محمد

مران الزمالك - تأهيل المثلوثي وجلسة بين نبيه واللاعبين.. وعيد ميلاد

خبر في الجول - المثلوثي خارج حسابات الزمالك أمام فاركو.. والموعد المحتمل لجاهزيته

خبر في الجول – الزمالك يضم مخطط أحمال جديد للجهاز الفني

رئيس استاد القاهرة يكشف لـ في الجول موقف مباراتي الزمالك والأهلي في دوري الأبطال