الأولمبي - وزير الرياضة يزور المعسكر.. وحوار مع ميكالي
الخميس، 02 فبراير 2023 - 22:34
كتب : FilGoal
نرشح لكم
بعد تعافيه من الإصابة.. أسوان يعلن قيد طلبة محمد المصري يعلن تفاصيل إصابة دغموم مران الزمالك - تأهيل المثلوثي وجلسة بين نبيه واللاعبين.. وعيد ميلاد خبر في الجول - المثلوثي خارج حسابات الزمالك أمام فاركو.. والموعد المحتمل لجاهزيته خبر في الجول – الزمالك يضم مخطط أحمال جديد للجهاز الفني رئيس استاد القاهرة يكشف لـ في الجول موقف مباراتي الزمالك والأهلي في دوري الأبطال مران الأهلي - استئناف التدريبات دون راحة استعدادا لـ سياتل.. وتفاصيل إصابتي هاني ولطفي قائمة الإسماعيلي - ضم أكا والديب استعدادا لـ الاتحاد.. وغياب النقاز وجمعة وصبحي