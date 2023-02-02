بعد تعافيه من الإصابة.. أسوان يعلن قيد طلبة محمد

الخميس، 02 فبراير 2023 - 22:23

كتب : رضا السنباطي

أسوان - بيان رسمي

أعلن نادي أسوان قيد لاعبه طلبة محمد بعد تعافيه من إصابة قطع في الرباط الصليبي.

وكشف نادي أسوان أن اللاعب الذي يشغل مركز الوسط المهاجم سينضم للتدريبات الجماعية خلال 3 أسابيع.

وأوضح النادي أن "لجنة الكرة أوصت بقيد اللاعب ضمن التعاقدات الشتوية التي تمت لمدة موسمين ونصف وجاءت موافقة مجلس الإدارة على قيد اللاعب ضمن تعاقدات يناير 2023 بعدما أكد المدير الفني حاجة الفريق للاعب خلال الدور الثاني".

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وانضم طلبة في بداية الموسم قادما من الألومنيوم تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال فترة الإعداد.

وتمسكت إدارة النادي باللاعب واتخذت إجراءات علاجه نظرا لما يملكه اللاعب من قدرات مميزة أكد عليها الجهاز الفني.

وأجرى أسوان تعاقدات عدة في سوق الانتقالات الشتوية هي: حسام عرفات – محمد المرسي – عماد الكابو – سيف العجوز – علاء سلامة – محمود فهمي – بلال السيد – محمد حمدي – أحمد أشرف.

ويحتل زهرة الجنوب المركز التاسع في جدول الدوري المصري برصيد 19 نقطة.

ويستعد الفريق لختام الدور الأول بلقاء الداخلية.

أسوان طلبة محمد الدوري المصري
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