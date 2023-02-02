روي كوستا عن إنزو فيرنانديز: لن أبكي على لاعب لا يريد بنفيكا ولا يحترم قميصه

تحدث روي كوستا رئيس بنفيكا البرتغالي عن رحيل الأرجنتيني إنزو فيرنانديز إلى تشيلسي الإنجليزي في نهاية سوق الشتاء.

وقال كوستا في مؤتمر صحفي: "لم يظهر أي التزام تجاه بنفيكا. الأمر لا يتعلق بالضرب على الصدر (جهة الشعار)".

وأضاف "فعلنا كل شيء حتى لا يتم هذا البيع. أنا حزين لمغادرته ولكني مؤمن تماما بأني فعلت الأفضل لأجل بنفيكا".

وأوضح "حاولنا ألا نبيعه في منتصف الموسم، ولكنه أظهر رغبته في عدم البقاء".

وتابع كوستا "الشرط الجزائي يكفل للاعب القرار في البقاء أو الرحيل. منذ البداية كنا نخشى أن يستغل أحد الأندية -في هذه الحالة تشيلسي- هذا الشرط وأن يفعله مباشرة".

وواصل "كلما اقترب تشيلسي في عروضه من الشرط الجزائي كلما أظهر إنزو رغبته في عدم البقاء. ناقشنا رفع الراتب وقدمنا له عرضا. حاولنا أن نشرح له أنه لاعب استثنائي، ولكننا لم نتمكن أبدا من إقنناعه".

وأكمل روي كوستا "لم يكن لدينا فرصة تقريبا. لقد كان حاسما في رغبته بالرحيل. أحترم قراره، ولكننا أظهرنا له كل الحلول، بينما لم يظهر هو أي انفتاح على الاستمرار".

وكشف رئيس بنفيكا عن اللحظات الأخيرة في الصفقة قائلا: "وضعنا الحلول حتى النهاية، وفي وقت الغداء يوم 31 يناير اقترحت أن يشتريه تشيلسي ولكن يأخذه في الصيف، ولكنه رفض ذلك أيضا".

وأضاف "أحترم خوفه من خسارة العقد الكبير، ولكن هنا كان يجب أن أتحرك. هنا آمنت أنه لا يمكنه اللعب لبنفيكا مرة أخرى، وكمشجع، لم أعد أريد هذا اللاعب مرة أخرى".

واختتم "لقد فقدنا لاعبا عظيما ولكني لن أبكي على لاعب لا يريد تمثيل بنفيكا. لا تبكوا على اللاعبين الذين لا يريدون التواجد هنا. لقد كبرت في هذا النادي وتعلمت احترام هذا القميص. نريد فقط اللاعبين الذين يحترمونه".

وانتقل إنزو فيرنانديز إلى تشيلسي في اليوم الأخير لسوق الشتاء مقابل 121 مليون يورو وفقا لما ذكره بنفيكا في بيانه الرسمي.

وفاز إنزو بجائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2022، وهي البطولة التي توج بها مع منتخب الأرجنتين.