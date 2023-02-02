روي كوستا عن إنزو فيرنانديز: لن أبكي على لاعب لا يريد بنفيكا ولا يحترم قميصه

الخميس، 02 فبراير 2023 - 22:22

كتب : FilGoal

إنزو فيرنانديز مع ليونيل ميسي

تحدث روي كوستا رئيس بنفيكا البرتغالي عن رحيل الأرجنتيني إنزو فيرنانديز إلى تشيلسي الإنجليزي في نهاية سوق الشتاء.

وقال كوستا في مؤتمر صحفي: "لم يظهر أي التزام تجاه بنفيكا. الأمر لا يتعلق بالضرب على الصدر (جهة الشعار)".

وأضاف "فعلنا كل شيء حتى لا يتم هذا البيع. أنا حزين لمغادرته ولكني مؤمن تماما بأني فعلت الأفضل لأجل بنفيكا".

أخبار متعلقة:
الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي.. إنزو فيرنانديز إلى تشيلسي على طريقة فاكس دي خيا..تقارير: تعنت تشيلسي أوقف انتقال زياش لباريس سان جيرمان الصفقة الثلاثين.. نوتنجهام فورست يتعاقد مع أندري أيو ديلي ميل: ليفربول الأكثر استفادة من تقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي

وأوضح "حاولنا ألا نبيعه في منتصف الموسم، ولكنه أظهر رغبته في عدم البقاء".

وتابع كوستا "الشرط الجزائي يكفل للاعب القرار في البقاء أو الرحيل. منذ البداية كنا نخشى أن يستغل أحد الأندية -في هذه الحالة تشيلسي- هذا الشرط وأن يفعله مباشرة".

وواصل "كلما اقترب تشيلسي في عروضه من الشرط الجزائي كلما أظهر إنزو رغبته في عدم البقاء. ناقشنا رفع الراتب وقدمنا له عرضا. حاولنا أن نشرح له أنه لاعب استثنائي، ولكننا لم نتمكن أبدا من إقنناعه".

وأكمل روي كوستا "لم يكن لدينا فرصة تقريبا. لقد كان حاسما في رغبته بالرحيل. أحترم قراره، ولكننا أظهرنا له كل الحلول، بينما لم يظهر هو أي انفتاح على الاستمرار".

وكشف رئيس بنفيكا عن اللحظات الأخيرة في الصفقة قائلا: "وضعنا الحلول حتى النهاية، وفي وقت الغداء يوم 31 يناير اقترحت أن يشتريه تشيلسي ولكن يأخذه في الصيف، ولكنه رفض ذلك أيضا".

وأضاف "أحترم خوفه من خسارة العقد الكبير، ولكن هنا كان يجب أن أتحرك. هنا آمنت أنه لا يمكنه اللعب لبنفيكا مرة أخرى، وكمشجع، لم أعد أريد هذا اللاعب مرة أخرى".

واختتم "لقد فقدنا لاعبا عظيما ولكني لن أبكي على لاعب لا يريد تمثيل بنفيكا. لا تبكوا على اللاعبين الذين لا يريدون التواجد هنا. لقد كبرت في هذا النادي وتعلمت احترام هذا القميص. نريد فقط اللاعبين الذين يحترمونه".

وانتقل إنزو فيرنانديز إلى تشيلسي في اليوم الأخير لسوق الشتاء مقابل 121 مليون يورو وفقا لما ذكره بنفيكا في بيانه الرسمي.

وفاز إنزو بجائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2022، وهي البطولة التي توج بها مع منتخب الأرجنتين.

إنزو فيرنانديز روي كوستا الدوري البرتغالي بنفيكا تشيلسي
نرشح لكم
عودة وإصابتان وطرد.. ريال مدريد يهزم فالنسيا في مباراة أنشيلوتي رقم 850 دربي إيطاليا في المربع الذهبي للـ كأس.. يوفنتوس ينتصر على لاتسيو بعد يومين من هدفه الغالي.. إنتر يجدد عقد دارميان أثلتيك: تم التوقيع.. أرسنال يجدد عقد مارتينيلي انتهت كأس إيطاليا – يوفنتوس (1) (0) لاتسيو.. إلى دربي إيطاليا التشكيل - ثنائي صربي في هجوم يوفنتوس.. وإيموبيلي يقود لاتسيو بـ كأس إيطاليا سكاي: بن ناصر يغيب عن الدربي ضد إنتر أول تعليق من مانشستر يونايتد على إسقاط تهم جرينوود
أخر الأخبار
دييجو رولان مهاجم بيراميدز السابق إلى بنيارول 45 دقيقة | أمريكا
جلوبو سبورتي: كأس العالم للأندية يؤجل صفقة انتقال جناح الهلال لـ بالميراس 48 دقيقة | ميركاتو
مصدر من اتحاد الطائرة لـ في الجول يكشف حقيقة إلزام مريم مصطفى بدفع 3 ملايين جنيه لـ الأهلي ساعة | رياضات أخرى
عودة وإصابتان وطرد.. ريال مدريد يهزم فالنسيا في مباراة أنشيلوتي رقم 850 ساعة | الدوري الإسباني
رئيس إنبي يعلن عبر في الجول عن مدرب الفريق الجديد ساعة | الكرة المصرية
دربي إيطاليا في المربع الذهبي للـ كأس.. يوفنتوس ينتصر على لاتسيو ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - طلعت يوسف يقرر الرحيل عن إنبي 2 ساعة | الكرة المصرية
بعد يومين من هدفه الغالي.. إنتر يجدد عقد دارميان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 مرتضى: تعاقدت مع "أخو إمام عاشور".. والمسألة طموح وليس أموال 4 إيقاف التعامل مع مرتضى وعدم قبول استقالة الانضباط ضمن 7 قرارات نارية لاتحاد الكرة