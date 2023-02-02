الصفقة الثلاثين.. نوتنجهام فورست يتعاقد مع أندري أيو

الخميس، 02 فبراير 2023 - 21:55

كتب : FilGoal

أندري أيو - نوتينجهام فورست

تعاقد نوتنجهام فورست مع أندري أيو في سوق الانتقالات الشتوية.

أندري أيو

النادي : نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست
السد

وانضم أيو إلى نوتنجهام فورست حتى نهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر.

وأصبح أندري لاعبا حرا بعد نهاية تعاقده مع السد القطري في يناير المنصرم.

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وقال أيو في تصريحات لموقع النادي عقب الإعلان الرسمي: "شعور رائع أن أوقع لنوتينجهام فورست".

وأضاف "أعرف حجم النادي وأعرف مدى أهميتة للمدينة والقاعدة الجماهيرية. كان الأمر دائما صعبا عندما لعبت ضدهم".

وتابع "ستيف كوبر هو شخص يعرفني جيدًا ويعرف كيف يعمل معي داخل وخارج الملعب. لدينا علاقة قوية، إنه إنسان مميز".

وأتم "أعرف ما يمكنني تقديمه للفريق، وأنا مستعد لتقديم كل ما لدي، والتأكد من أننا قادرون على البقاء في الدوري الممتاز".

وسجل أندري أيو 35 هدفا خلال 84 مباراة تحت قيادة ستيف كوبر عندما كان مدربا لـ سوانزي سيتي.

وسيرتدي أيو القميص رقم 42 مع نوتنجهام فورست.

أيو يمتلك خبرة في الدوري الإنجليزي مع فريقين مختلفين: سوانزي سيتي ووست هام يونايتد.

أندريه (33 عاما) بدأ مسيرته الكروية في فرنسا مع نادي مارسيليا قبل أن ينتقل إلى الدوري الإنجليزي عبر سوانزي عام 2015.

وسجل أيو 59 هدفا في 191 مباراة خاضها في البريميرليج مع الفريقين.

أندريه أيو سيكون التوقيع رقم 30 لفريق فورست منذ عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

الأخوان أيو سبق وأن تزاملا في الدوري الإنجليزي في سوانزي سيتي.

ويلعب جوردان أيو الآن مع كريستال بالاس منذ الانضمام إليه عام 2019.

ويحتل نوتنجهام فورست المركز الـ13 برصيد 21 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

نوتينجهام فورست آيو الدوري الإنجليزي
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