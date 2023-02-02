انتهت كأس إيطاليا – يوفنتوس (1) (0) لاتسيو.. إلى دربي إيطاليا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو في ختام مباريات ربع نهائي كأس إيطاليا 2022-2023.

وتأهلت فرق إنتر وفيورنتينا وكريمونيسي لنصف النهائي من قبل.

وسيلتقي الفائز من المباراة مع إنتر في نصف النهائي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 70: تسديدة من كين يتصدى لها الحارس على مرتين

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: جوووول أووووول.. عرضية من كوستيتش ورأسية من بريمير يسجل بها الهدف الأول

ق 30: عرضية من كوسيتيش ورأسية من رابيو لكن في منتصف المرمى

ق 15: حارس لاتسيو يتألق أمام تسديدة كوستيتش.

بداية اللقاء