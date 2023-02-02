انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (2) - (0) فالنسيا

الخميس، 02 فبراير 2023 - 21:34

كتب : FilGoal

بنزيمة أمام فالنسيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة ريال مدريد أمام فالنسيا في الدوري الإسباني.

ويواجه ريال مدريد منافسه فالنسيا ضمن منافسات الجولة الـ21 من المسابقة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة، فيما يأتي فالنسيا في المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هــــنـــا

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نهاية المباراة

ق 72 طرد على جابرييل باوليستا بعد تدخل عنيف للغاية على فينيسيوس.

ق 56 الهدف الثالث يضيع من ريال مدريد، بدأت من مودريتش لكن يتصدى لها الحارس ثم تعود له من جديد ويمررها إلى بنزيمة لكن الدفاع يتدخل ويخرجها خارج الملعب.

ق 54 جووووول ثاني عن طريق فينيسيوس الذي ينطلق بسرعة كبيرة ويسدد بلمسه واحدة في الشباك.

ق 52 جوووووول صاروخي من أسينسيو من منتصف الملعب.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+5 الهدف يلغى بداعي وجود خطأ على بنزيمة.

ق 45+3 جوووول أول لـ ريال مدريد عن طريق روديجير من رأسية قوية.

ق 40 سقوط ميليتاو على أرض الملعب ودخل داني كارفاخال بدلا منه.

ق 26 تضل قدم أسينسيو طريقها للشباك من جديد بعد تمريرة مثالية من بنزيمة لكن يستقبلها بطريقة سيئة وتسدد بعيدا عن المرمى.

ق 20 أسينسيو يهدر من جديد أمام المرمى بعد تمريرة مثالية بالكعب من بنزيمة لكن يشتتها دفاع فالنسيا.

ق 2 فرصة هدف محقق أضاعها ماركو أسينسيو بعد تمريرة من جانب لوكا مودريتش لكن حارس فالنسيا يضع يديه ويتصدى.

بداية المباراة

الدوري الإسباني ريال مدريد فالنسيا
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