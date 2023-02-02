المصري يعلن تفاصيل إصابة دغموم

الخميس، 02 فبراير 2023 - 21:27

كتب : مهاب نبيل

عبد الرحيم دغموم - المصري

أعلن النادي المصري إصابة لاعبه الجزائري عبد الرحيم دغموم.

وأوضح النادي أن اللاعب يعاني من إصابته بتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الأمامية للفخذ وذلك خلال مباراة فاركو الأخيرة.

وخسر المصري أمام فاركو بنتيجة 2-1 في الجولة 16 من الدوري المصري.

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وأوضح محمد عنان طبيب الفريق: "اللاعب يخضع حاليا لجلسات علاجية باستخدام الموجات فوق الصوتية والجلسات الكهربية باستخدام أجهزة "تيكار" وكذلك العلاج بالليزر بالإضافة إلى الجلسات التأهيلية الأخرى".

وأضاف "سيتم مناظرة حالة اللاعب باستمرار وإجراء الأشعة التشخيصية للتأكد من تماثله التام للشفاء قبل عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق".

الجناح البالغ 24 عاما خاض الموسم الجاري 12 مباراة بقميص الفريق البورسعيدي سجل ثنائية وصنع هدفا.

وحاز دغموم على جائزة رجل المباراة في الدوري الموسم الحالي 3 مرات من قبل.

ويستعد المصري لختام مباريات الدور الأول من الدوري بمواجهة سموحة يوم الثلاثاء المقبل 7 فبراير.

ويحتل الفريق المركز الثامن برصيد 20 نقطة عقب مرور 16 جولة.

المصري عبد الرحيم دغموم الدوري المصري
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