التشكيل - ثنائي صربي في هجوم يوفنتوس.. وإيموبيلي يقود لاتسيو بـ كأس إيطاليا
الخميس، 02 فبراير 2023 - 21:15
كتب : FilGoal
يقود الثنائي الصربي فيليب كوستيتش ودوشان فلاهوفيتش هجوم يوفنتوس أمام لاتسيو في ربع نهائي كأس إيطاليا.
فيما يقود تشيرو إيموبيلي هجوم لاتسيو، ويجلس الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش على دكة البدلاء.
وحسمت أندية إنتر وفيورنتينا وكريمونيسي تأهلها لنصف النهائي، لتكون تلك المباراة هي الأخير في ربع النهائي.
وجاء تشكيل يوفنتوس:
حراسة المرمى: ماتيا بيرين
الدفاع: دانيلو – بريمير – ألكسندر ساندرو
الوسط: خوان كوادرادو – نيكولو فاجيولي – مانويل لوكاتيلي – أدريان رابيو – فيديريكو كييزا
الهجوم: فيليب كوستيتش – دوشان فلاهوفيتش
وجاء تشكيل لاتسيو:
حراسة المرمى: لويس ماكسيميانو
الدفاع: مانويل لازاري – باتريك – أليسيو رومانيولي – آدم ماروسيتش
الوسط: ماتياس فيتشينو – دانيلو كاتالدي – لويس ألبرتو
الهجوم: فيليبي أندرسون – تشيرو إيموبيلي – ماتيا زاكاني
وينتظر إنتر الفائز من تلك المباراة لمواجهته في لقائي نصف النهائي من كأس إيطاليا والذي يحمل لقبه.