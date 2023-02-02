التشكيل - ثنائي صربي في هجوم يوفنتوس.. وإيموبيلي يقود لاتسيو بـ كأس إيطاليا

عودة وإصابتان وطرد.. ريال مدريد يهزم فالنسيا في مباراة أنشيلوتي رقم 850

دربي إيطاليا في المربع الذهبي للـ كأس.. يوفنتوس ينتصر على لاتسيو

بعد يومين من هدفه الغالي.. إنتر يجدد عقد دارميان

أثلتيك: تم التوقيع.. أرسنال يجدد عقد مارتينيلي

روي كوستا عن إنزو فيرنانديز: لن أبكي على لاعب لا يريد بنفيكا ولا يحترم قميصه

انتهت كأس إيطاليا – يوفنتوس (1) (0) لاتسيو.. إلى دربي إيطاليا

سكاي: بن ناصر يغيب عن الدربي ضد إنتر

أول تعليق من مانشستر يونايتد على إسقاط تهم جرينوود