سكاي: بن ناصر يغيب عن الدربي ضد إنتر
الخميس، 02 فبراير 2023 - 20:47
كتب : FilGoal
تعرض إسماعيل بن ناصر لاعب وسط ميلان لإصابة سيغيب بسببها عن مباراة الدربي ضد إنتر.
إسماعيل بن ناصر
النادي : ميلان
ويلتقي ميلان وإنتر يوم الأحد المقبل في الجولة 21 من الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو.
وتعرض بن ناصر لإصابة في الركبة بحسب شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية وبالتالي سيغيب على الأقل لمدة أسبوع ومن ثم سيجرى كشفا جديدا الأسبوع المقبل.
ويأمل ميلان في لحاق متوسط الميدان بمباراة توتنام الإنجليزي في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا يوم 14 فبراير المقبل.
وغاب بن ناصر عن المباراة الأخيرة لميلان بسبب تراكم البطاقات الصفراء أمام ساسولو في الجولة الماضية والتي خسرها 5-2.
وخاض بن ناصر 132 مباراة بقميص الروسونيري وسجل 4 أهداف وصنع 8 وحصد لقب الدوري الإيطالي.
ولعب بن ناصر 27 مباراة وسجل هدفا وصنع آخر في جميع المسابقات.
نرشح لكم
أول تعليق من مانشستر يونايتد على إسقاط تهم جرينوود كوريري ديلو سبورت: يوفنتوس مهدد بخصم 20 نقطة جديدة في الدوري الإيطالي فيورنتينا يعلن إصابة أمرابط بكسر في الأنف ضربة قوية جديدة.. قلق في باريس سان جيرمان بسبب إصابة نيمار باريس سان جيرمان يعلن غياب مبابي لمدة ثلاثة أسابيع للإصابة زميل ميدو السابق مدربا لأياكس حتى نهاية الموسم لعب بعد 24 ساعة من ضمه.. كانسيلو: ظهرت بشكل جيد لهذا السبب فاران يعلن اعتزاله الدولي