سكاي: بن ناصر يغيب عن الدربي ضد إنتر

تعرض إسماعيل بن ناصر لاعب وسط ميلان لإصابة سيغيب بسببها عن مباراة الدربي ضد إنتر.

ويلتقي ميلان وإنتر يوم الأحد المقبل في الجولة 21 من الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو.

وتعرض بن ناصر لإصابة في الركبة بحسب شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية وبالتالي سيغيب على الأقل لمدة أسبوع ومن ثم سيجرى كشفا جديدا الأسبوع المقبل.

ويأمل ميلان في لحاق متوسط الميدان بمباراة توتنام الإنجليزي في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا يوم 14 فبراير المقبل.

وغاب بن ناصر عن المباراة الأخيرة لميلان بسبب تراكم البطاقات الصفراء أمام ساسولو في الجولة الماضية والتي خسرها 5-2.

وخاض بن ناصر 132 مباراة بقميص الروسونيري وسجل 4 أهداف وصنع 8 وحصد لقب الدوري الإيطالي.

ولعب بن ناصر 27 مباراة وسجل هدفا وصنع آخر في جميع المسابقات.