تشكيل ريال مدريد - كامافينجا في الدفاع.. وبنزيمة يقود الهجوم أمام فالنسيا

الخميس، 02 فبراير 2023 - 20:41

كتب : FilGoal

إدوارد كامافينجا - ريال مدريد × سيلتا فيجو

يستمر ظهور إدواردو كامافينجا كمعوض لغياب فيرلاند ميندي في مركز الظهير الأيسر في تشكيل ريال مدريد أمام فالنسيا.

ويواجه ريال مدريد منافسه فالنسيا في الجولة الـ20 من الدوري الإسباني.

ويعاني ميندي من إصابة العضلية تعرض إليها المباراة السابقة في الدوري.

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وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: إدوارد كامافينجا - أنطونيو روديجير - إيدير ميليتاو - ناتشو

الوسط: توني كروس - داني سيبايوس - لوكا مودريتش

الهجوم: ماركو أسينسيو - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيمة

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة، فيما يأتي فالنسيا في المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة.

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