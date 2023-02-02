ميتلاند يكشف لـ في الجول موعد انضمام إمام عاشور للتدريبات

كشف سفيند جرافرسن المدير الرياضي لنادي ميتلاند الدنماركي موعد انضمام إمام عاشور إلى تدريبات الفريق.

إمام عاشور النادي : ميتلاند ميتلاند

وانضم عاشور إلى ميتلاند من الزمالك حتى صيف 2027.

وقال المدير الرياضي لـ FilGoal.com: "تعاقدنا مع إمام عاشور يأتي بعد بحث طويل عن لاعب خط وسط يتناسب مع الخصائص الكلاسيكية لنادي ميتلاند".

وأضاف ""نرى تطابقًا جيدًا لمطالبنا الفنية مع إمكانيات إمام، وبوجوده سنحصل على لاعب وسط قوي وديناميكي يناسب أسلوب لعبنا".

وتابع "نريد أن نكون شرسين ونلعب بشكل هجومي عندما نستحوذ على الكرة".

وعن موعد انضمامه إلى الفريق، أوضح "سينضم إمام إلى الفريق في معسكرنا التدريبي في البرتغال الأسبوع المقبل".

وواصل "إمام يتمتع بخبرة كبيرة على الرغم من صغر سنه، حيث فاز بالعديد من الألقاب في أحد أكبر الأندية الإفريقية، كما أنه جزء أساسي من المنتخب المصري القوي الذي لعب في نهائي كأس أمم إفريقيا قبل أقل من عام".

وأردف "سنساعد إمام عاشور على الاستقرار، وندرك أن التكيف والاندماج يستغرقان بعض الوقت".

وأكمل "لدى إمام القدرة على أن يصبح صفقة مثيرة للاهتمام في نادي ميتلاند".

وأتم "يمكن للجماهير أن تتطلع إلى رؤية لاعب خط وسط ديناميكي سيكون جزءًا مهمًا من فريقنا بطاقته وانطلاقاته الرائعة، سنمنحه بداية جيدة لحياته في أوروبا، ونعتقد أنه سيحدث فرقًا مع الفريق خلال الموسم الحالي".

وسيرتدي لاعب الزمالك المنضم حديثا للفريق الدنماركي القميص رقم 10.

ويحتل ميتيلاند المركز السابع في الدوري الدنماركي الموسم الحالي برصيد 23 نقطة من 5 انتصارات و8 تعادلات و4 هزائم.

ويبتعد ميتيلاند عن نوردشايلاند المتصدر بفارق 8 نقاط بعد مرور 17 جولة.

واحتل ميتيلاند المركز الثاني في الدوري الدنماركي الموسم الماضي.

ويمتلك ميتيلاند 3 ألقاب دوري دنماركي في رصيده آخرها في 2020.

ويشارك ميتيلاند في مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم ويلعب أمام سبورتنج لشبونة يوم 16 فبراير المقبل.

وأقيمت حتى اللحظة 17 جولة من منافسات الدوري الدنماركي الذي يضم 12 فريقًا.

عاشور (24 عامًا) انضم إلى الزمالك قادمًا من غزل المحلة في صيف 2019.

وحصد عاشور مع الزمالك لقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري مرة.

وخاض عاشور 16 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع 4.