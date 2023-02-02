كوريري ديلو سبورت: يوفنتوس مهدد بخصم 20 نقطة جديدة في الدوري الإيطالي

الخميس، 02 فبراير 2023 - 19:48

كتب : FilGoal

يوفنتوس

كشفت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أن المدعي العام للاتحاد الدوري الإيطالي سيطلب خصم 20 نقطة إضافية بسبب المغالطات المالية إبان فترة تفشي فيروس كورونا.

وخُصمت بالفعل 15 نقطة من الفريق الدوري الإيطالي بسبب المخالفات المالية في التربح بالميزانية.

وكشف التقرير أن يوفنتوس ربما يواجه عقوبة أكبر يتم الإعلان عنها في مارس.

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وسبق أن أصدر يوفنتوس بيانا أعلن فيه أن لاعبيه وافقوا على التخلي عن 4 أشهر من رواتب خلالهم فترة تفشي فيروس كورونا لمساعدة النادي خلال فترة الوباء.

وخلال التحقيقات ظهر اللاعبون تخلوا عن رواتبهم لمدة شهر واحد فقط ومن ثم تلقوا بقية رواتبهم في شكل مكافآت أو صفقات رعاية.

ويشمل ذلك مبلغ 19.9 مليون يورو مستحقة لـ كريستيانو رونالدو يريدها النادي.

وكانت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الإيطالي أصدرت قرارا بخصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس في الدوري الإيطالي بسبب المخالفات المالية.

وكان جوزيبي تشينه المدعي العام للاتحاد الإيطالي طلب بخصم 9 نقاط من يوفنتوس وتوقيع عقوبات إيقاف على مسؤولي النادي بسبب المخالفات المالية صباح الجمعة.

كما قررت المحكمة إيقاف كل من:

فابيو باراتيتشي المدير الرياضي السابق لمدة عامين ونصف.

أندريا أنييللي رئيس النادي السابق لمدة عامين.

ماوريتسيو أريفابيني المدير التنفيذي السابق لمدة عامين

فيدريكو تشيروبيني عضو مجلس الإدارة السابق لمدة عام و4 أشهر

بافل نيدفيد نائب الرئيس السابق لمدة 8 أشهر.

وتراجع ترتيب يوفنتوس بعد هذه القرارات للمركز العاشر في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة.

وأدين يوفنتوس و10 أندية إيطالية أخرى، بسبب المخالفات المالية، وتمت تبرئة بقية الأندية عدا السيدة العجوز.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة بعد 15 نقطة.

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