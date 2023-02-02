كأس العالم للأندية - الإنجليزي أنتوني تايلور حكما لمباراة الأهلي وسياتل ساوندرز

الخميس، 02 فبراير 2023 - 18:42

كتب : FilGoal

أنتوني تايلور

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تعيين الإنجليزي أنتوني تايلور حكما لمباراة الأهلي وسياتل ساوندرز في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2022.

وتأهل الأهلي لربع النهائي بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بنتيجة 3-0.

وسيعاون الحكم الإنجليزي كل من مواطنيه: جاري بيسيوك وآدم نان.

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وسيتواجد الحكم الصيني ما نينج كحكم رابع، وهو الذي أدار مباراة الأهلي أمام أوكلاند.

وعلى تقنية الفيديو سيتواجد الفرنسي جيروم بريسار ويعاونه الإيطالي ماسيميليانو إيراتي.

وسيتواجد على تقنية الفيديو لاحتساب حالات التسلل الجزائري مقران جورايري ويعاونه المغربي رضوان جيد.

وأدار تايلور الموسم الجاري 22 مباراة بين الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا ودوري الأمم الأوروبية، أبرزها مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وبرشلونة وبايرن ميونيخ.

وأشهر 89 بطاقة صفراء و3 حمراء واحتسب 6 ركلات جزاء الموسم الحالي.

Crucial Decision Made on Anthony Taylor Refereeing Chelsea Matches After Petition Was Launched - SportsBrief.com

وسبق أن أدار تايلور نهائي كـأس الرابطة الإنجليزية 2014-15 وكأس الدرع الخيرية 2015-16 وكأس الاتحاد الإنجليزي 2016-17 و2019-2020.

كما أدار كأس السوبر الأوروبي 2020-2021 والذي شهد تتويج بايرن ميونيخ على إشبيلية.

فيما أدار الحكم البالغ 44 عاما، مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية 2020-2021 والذي شهد فوز فرنسا على إسبانيا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وسيلتقي الأهلي مع سياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف.

تقام المباراة يوم السبت 4 فبراير.

ويلعب اللقاء على استاد ابن بطوطة في طنجة.

وتبدأ المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية الأرضية، قنوات SSC السعودية على تطبيق شاهد.

مشوار الأهلي

الأهلي × سياتل ساوندرز الأمريكي يوم 4 فبراير في ربع النهائي بعد الفوز على أوكلاند سيتي.

ستلعب المباراة وقتها في السابعة مساء.

الأهلي × ريال مدريد يوم 8 فبراير في نصف النهائي حال تخطي عقبة ربع النهائي.

تقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب مباراتي النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع في 11 فبراير المقبل.

وستقام في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

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الأندية المشاركة

ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا

فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية

سياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية

أوكلاند سيتي المتأهل عن قارة أستراليا (أوقيانوسيا)

الوداد (المستضيف)

الأهلي (وصيف دوري أبطال إفريقيا)

الهلال ممثل آسيا.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية 2022 في المغرب بمدينتي الرباط وطنجة.

ويقام الدور نصف النهائي في بملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة.

على أن تقام المباراة النهائية في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

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